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Не поверите, Трамп много лет не пользуется личным телефоном

07.12.2019 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский лидер отверг заявления CNN, что он игнорирует предупреждения служб безопасности.

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения СМИ о том, что пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на предостережения спецслужб. Об этом он написал Twitter 6 декабря.
 
"CNN, выпускающее фейковые новости, заявляет, что я "все еще использую личный мобильный для звонков, несмотря на многократные предостережения служб безопасности". Это абсолютная ложь. У меня нет личного телефона много лет, я использую только правительственные телефоны" − подчеркнул Трамп.


Ранее сообщалось, что у Трампа забрали телефон на время необъявленного визита в Афганистан, пишет korrespondent.net
 
 
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Американский лидер отверг заявления CNN, что он игнорирует предупреждения служб безопасности.
 
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