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Пинчанин удостоен Государственной награды за победу на Чемпионате мира

07.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Государственной награды удостоился воспитанник СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта первичной профсоюзной организации Полесского госуниверситета Дмитрий Натынчик.



Пинчанин отмечен Благодарностью Президента Республики Беларусь за высокий профессионализм и достижение отличных результатов на международных соревнованиях. Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ за блестящее выступление на чемпионате мира. В активе белорусов --- 14 медалей, в том числе шесть золотых, и выигрыш в общекомандном зачете.

Александр Григорьевич назвал нашу команду самой стабильной и успешной национальной сборной десятилетия.



Фото с сайта Национального олимпийского комитета Республики Беларусь

Экипаж байдарки-двойки в составе Д.Натынчика и гомельчанин С.Дайнеко в гонке на дистанции 500 м был быстрее всех. Это третье участие Дмитрия в чемпионатах, а медаль первая, да еще высшей пробы. Какой взлет! В прошлом сезоне на чемпионате мира он занял десятое место, на чемпионате Европы - пятое.

С 2017 года пинчанин выступает в национальной сборной по гребле, а начинал свой путь в спорт под началом тренера Евгения Владимировича Драко. За победу в венгерском Сегеде Д.Натынчик получил лицензию на Олимпиаду в Токио. К слову, Брестская область при подготовке спортсменов к предстоящим Играм четырехлетия делает ставку на спортсменов-гребцов.

Константин МИХАЙЛОВ

Фото БелТА и Ирины ДЕНИСОВИЧ

 
 
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Государственной награды удостоился воспитанник СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта первичной профсоюзной организации Полесского госуниверситета Дмитрий...
 
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