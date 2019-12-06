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Директор минского турагентства собрал с клиентов деньги и исчез
07.12.2019 10:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
34-летний директор общества с ограниченной ответственностью «Смарт Пипл» (туристическое агентство «Два солнца») с июня по сентябрь 2019 года под предлогом оказания туристических услуг завладел деньгами шести граждан на общую сумму более 20 тысяч рублей. При этом принятые на себя обязательства он не намеревался исполнять,
Получив деньги, мужчина уехал. По предварительным данным он находится в Испании. Директор объявлен в розыск.
Следователи предполагают, что фактов противоправной деятельности может быть больше, в связи с этим они обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий обвиняемого, сообщить об этом по телефонам 8 (017) 396-68-07 и 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).
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Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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