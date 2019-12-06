Директор минского турагентства собрал с клиентов деньги и исчез

34-летний директор общества с ограниченной ответственностью «Смарт Пипл» (туристическое агентство «Два солнца») с июня по сентябрь 2019 года под предлогом оказания туристических услуг завладел деньгами шести граждан на общую сумму более 20 тысяч рублей. При этом принятые на себя обязательства он не намеревался исполнять, сообщили в Следственном комитете.

Получив деньги, мужчина уехал. По предварительным данным он находится в Испании. Директор объявлен в розыск.

Следователи предполагают, что фактов противоправной деятельности может быть больше, в связи с этим они обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий обвиняемого, сообщить об этом по телефонам 8 (017) 396-68-07 и 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).

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