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Apple выпустит iPhone без отверстий

07.12.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предполагаемый iPhone 13 должен получить корпус без разъема для зарядки и передачи данных. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на отчет инсайдера Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) для агентства TF International Securities.

Эксперт спрогнозировал, что Apple оставит iPhone 2021 года выпуска без отверстий. Таким образом, производитель не будет менять порт Lightning на интерфейс USB-C, как ожидали некоторые аналитики, а совсем откажется от физического разъема. Соответственно, новый смартфон будет заряжаться исключительно по беспроводному каналу.

Начиная с iPhone 8 и X, смартфоны Apple поддерживают беспроводную зарядку по стандарту Qi. Также в 2016 году компания выпустила линейку iPhone 7, в которой впервые не было разъема для наушников. Apple объяснила это необходимым условием влагозащиты аппарата и распространением беспроводных гарнитур.


Вероятно, изменится и комплектация iPhone. Сейчас Apple кладет в коробку с устройством адаптер питания и провод USB-Lightning, но в будущем станет либо комплектовать iPhone Qi-зарядкой, либо продавать ее отдельно. У Apple были планы выпустить свою Qi-станцию для зарядки, компания даже подготовила и показала прототип AirPower. Однако в марте корпорация заявила, что отказывается от ее производства из-за возникших технических трудностей.
 
 
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Предполагаемый iPhone 13 должен получить корпус без разъема для зарядки и передачи данных. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на отчет инсайдера Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) для...
 
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