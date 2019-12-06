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Китайские ученые впервые добилась рождения химер - они скрестили клетки приматов и свиньи

07.12.2019 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа ученых в Китае впервые добилась рождения химер — они скрестили клетки приматов и свиньи. Два поросенка родились живыми, но умерли в течение недели. Однако это первый в истории опыт рождения доношенных химер. Конечной целью этого странного эксперимента является выращивание органов человека для трансплантации. Об этом сообщает NewScientist со ссылкой на Protein & Cell.


Один из тех поросят-химер. Источник: NeeScientist

Ученые из Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине утверждают, что модифицировали клетки обезьян рода cynomolgus, продуцируя флуоресцентный белок GFP, что дало возможность отслеживать генетические клетки и их потомков.

Затем они извлекли эмбриональные стволовые клетки из этих модифицированных клеток и ввели их в эмбрионы свиньи через пять дней после оплодотворения. Отмечается, что было имплантировано более четырех тысяч эмбрионов. В результате родилось десять поросят, двое из которых были химерами. Все они умерли в течение недели после рождения.

Исследователи добавляют, что у «химер» часть тканей, в том числе сердца, печени, селезенки, легких и кожи, частично состояли из клеток обезьяны, но соотношение было низким.

Пока причина смерти поросят не ясна. Но поскольку умерли и другие рожденные особи, ученые предполагают, что причина может крыться в процессах ЭКО.

Сейчас команда пытается создать здоровых животных с большим количеством клеток обезьян. Если это удастся, следующим шагом будет попытка создать свиней, в которых один орган почти полностью состоит из клеток приматов.

 
 
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Конечная цель - выращивать пригодные для трансплантации человеческие органы.
 
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