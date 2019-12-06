12 декабря в Слуцке транспортная компания PRIMUM проводит региональное собеседование для водителей-международников

Источник материала: Слуцк Город





Транспортная компания PRIMUM проводит региональное собеседование для водителей-международников 10 декабря в Молодечно, 12 декабря в Слуцке, официальное трудоустройство, достойная заработная плата.

Для записи звоните 7001 с любого мобильного оператора или перейдите по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_MEYPXvDGtZKePT9q2QBHYXg654fw5J7ZG5d_MSzPum4JKw/viewform

Собеседования в Слуцке будут проходить по адресу: ул. Гагарина, 3, учебный класс 205.

Наш сайт: https://www.primum1.com/ru/ru-career/ru-work-as-a-driver

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