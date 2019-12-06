|
12 декабря в Слуцке транспортная компания PRIMUM проводит региональное собеседование для водителей-международников
07.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Транспортная компания PRIMUM проводит региональное собеседование для водителей-международников 10 декабря в Молодечно, 12 декабря в Слуцке, официальное трудоустройство, достойная заработная плата.
Для записи звоните 7001 с любого мобильного оператора или перейдите по ссылке
Собеседования в Слуцке будут проходить по адресу: ул. Гагарина, 3, учебный класс 205.
Наш сайт:
ООО «Примвэй, УНП 800000320
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 декабря в Слуцке транспортная компания PRIMUM проводит региональное собеседование для водителей-международников
Транспортная компания PRIMUM проводит региональное собеседование для водителей-международников 10 декабря в Молодечно, 12 декабря в Слуцке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)