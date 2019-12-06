На Советской в Гомеле снова серьезная авария: после удара две машины вынесло на тротуар

Источник материала: Tut.by

6 декабря около 23 часов возле ресторана «Бацькi» на улице Советской в Гомеле произошло ДТП, сообщает «ЧП Беларусь»: столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие.









От удара машины вынесло на тротуар. По предварительной информации от очевидцев , пострадал пассажир VW и девушка-водитель Mazda. Их госпитализировали.

Напомним, в октябре здесь же произошла еще одна страшная авария : BMW вылетел на тротуар около ресторана «Бацькi» и сбил троих человек, погибли водитель и женщина-пешеход. После этого на Советской поставили стационарные камеры фотофиксации и снизили скорость до 50 км/ч . Уже тогда эксперты говорили о том, что сколько бы ГАИ ни ограничивала скорость знаками, не ставила инспекторов с радарами и камер — это никак не защитит условных пешеходов на тротуарах улицы от очередного гонщика на BMW. До тех пор, пока он физически сможет на широкой четырех-(шести-)полосной улице лететь «тапка в пол». Чтобы он не смог — изменения должны быть и конструктивными, а не только законодательными.