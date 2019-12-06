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На Советской в Гомеле снова серьезная авария: после удара две машины вынесло на тротуар

07.12.2019 11:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 декабря около 23 часов возле ресторана «Бацькi» на улице Советской в Гомеле произошло ДТП, сообщает «ЧП Беларусь»: столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие.



От удара машины вынесло на тротуар. По предварительной информации от очевидцев, пострадал пассажир VW и девушка-водитель Mazda. Их госпитализировали.

Напомним, в октябре здесь же произошла еще одна страшная авария: BMW вылетел на тротуар около ресторана «Бацькi» и сбил троих человек, погибли водитель и женщина-пешеход. После этого на Советской поставили стационарные камеры фотофиксации и снизили скорость до 50 км/ч. Уже тогда эксперты говорили о том, что сколько бы ГАИ ни ограничивала скорость знаками, не ставила инспекторов с радарами и камер — это никак не защитит условных пешеходов на тротуарах улицы от очередного гонщика на BMW. До тех пор, пока он физически сможет на широкой четырех-(шести-)полосной улице лететь «тапка в пол». Чтобы он не смог — изменения должны быть и конструктивными, а не только законодательными.

 
Теги: Гомель
 
 
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Напомним, в октябре здесь же произошла еще одна страшная авария: BMW вылетел на тротуар около ресторана «Бацькi» и сбил троих человек, погибли водитель и...
 
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