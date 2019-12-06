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На Советской в Гомеле снова серьезная авария: после удара две машины вынесло на тротуар
Источник материала: Tut.by
6 декабря около 23 часов возле ресторана «Бацькi» на улице Советской в Гомеле произошло ДТП,
От удара машины вынесло на тротуар. По предварительной информации от
Напомним, в октябре здесь же произошла
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Напомним, в октябре здесь же произошла еще одна страшная авария: BMW вылетел на тротуар около ресторана «Бацькi» и сбил троих человек, погибли водитель и...
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