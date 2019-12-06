«Настоящий беларус закупается на предвыборных участках». Зиссер описал два архетипа жителей Беларуси
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Источник материала:
KYKY
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Основатель TUT.by Юрий Зиссер в своем Фейсбуке опубликовал два поста, в которых описал две ролевые модели поведения жителей Беларуси. Может показаться, что эти архетипы – из параллельных вселенных. Впрочем, так и есть.
Итак,
: первый пост
«Настоящий беларус впитывает беларуский язык с молоком матери.
Настоящий беларус говорит и пишет только по-беларуски и требует того же от других.
Настоящий беларус носит вышимайку.
Настоящий беларус знает, что беларускому государству 500 лет.
Настоящий беларус помнит, что беларусы всегда побеждали в битвах.
Настоящий беларус смотрит по интернету рыцарские турниры, Куропаты, юбилей БНР и другие важные для настоящего беларуса мероприятия.
Настоящий беларус спорит в Фейсбуке со всеми, не разделяющими его точку зрения.
Настоящий беларус широко использует национальную символику.
Настоящий беларус пишет соответствующее прилагательное «беларуский».
Настоящий беларус ненавидит Россию.
Настоящий беларус любит по выходным пить пиво в Вильне и Белостоке.
Настоящий беларус эмигрирует в Литву или Польшу и оттуда через Фейсбук учит оставшихся, как им родину любить».
А вот и
: второй
«Выполняю свое обещание написать о другой социальной группе белорусов.
Летом настоящий белорус проводит выходные на грядках и заготавливает консервы.
У настоящего белоруса всегда есть самогон, деревенская колбаса и закуска.
Настоящий белорус не понимает белорусский литературный язык.
Настоящий белорус оценивает качество спиртных напитков по концентрации спирта.
Пенсию настоящему белорусу платит президент.
Для настоящего белоруса участники митингов – проплаченные шпионы, а бело-красно-белый флаг – нацистский.
У настоящего белоруса дома всегда громко включены телевизор или радио.
Настоящий белорус закупается на предвыборных участках.
Настоящий белорус везет заграничным родственникам сало.
Настоящий белорус смотрит американские фильмы и считает США главным врагом человечества».
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Основатель TUT.by Юрий Зиссер в своем Фейсбуке опубликовал два поста, в которых описал две ролевые модели поведения жителей Беларуси. Может показаться, что эти...
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