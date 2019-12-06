﻿ «Настоящий беларус закупается на предвыборных участках». Зиссер описал два архетипа жителей Беларуси. 21.by
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«Настоящий беларус закупается на предвыборных участках». Зиссер описал два архетипа жителей Беларуси

07.12.2019 13:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Основатель TUT.by Юрий Зиссер в своем Фейсбуке опубликовал два поста, в которых описал две ролевые модели поведения жителей Беларуси. Может показаться, что эти архетипы – из параллельных вселенных. Впрочем, так и есть.

Итак, первый пост:

  • «Настоящий беларус впитывает беларуский язык с молоком матери.
  • Настоящий беларус говорит и пишет только по-беларуски и требует того же от других.
  • Настоящий беларус носит вышимайку.
  • Настоящий беларус знает, что беларускому государству 500 лет.
  • Настоящий беларус помнит, что беларусы всегда побеждали в битвах.
  • Настоящий беларус смотрит по интернету рыцарские турниры, Куропаты, юбилей БНР и другие важные для настоящего беларуса мероприятия.
  • Настоящий беларус спорит в Фейсбуке со всеми, не разделяющими его точку зрения.
  • Настоящий беларус широко использует национальную символику.
  • Настоящий беларус пишет соответствующее прилагательное «беларуский».
  • Настоящий беларус ненавидит Россию.
  • Настоящий беларус любит по выходным пить пиво в Вильне и Белостоке.
  • Настоящий беларус эмигрирует в Литву или Польшу и оттуда через Фейсбук учит оставшихся, как им родину любить».

А вот и второй

«Выполняю свое обещание написать о другой социальной группе белорусов.

  • Летом настоящий белорус проводит выходные на грядках и заготавливает консервы.
  • У настоящего белоруса всегда есть самогон, деревенская колбаса и закуска.
  • Настоящий белорус не понимает белорусский литературный язык.
  • Настоящий белорус оценивает качество спиртных напитков по концентрации спирта.
  • Пенсию настоящему белорусу платит президент.
  • Для настоящего белоруса участники митингов – проплаченные шпионы, а бело-красно-белый флаг – нацистский.
  • У настоящего белоруса дома всегда громко включены телевизор или радио.
  • Настоящий белорус закупается на предвыборных участках.
  • Настоящий белорус везет заграничным родственникам сало.
  • Настоящий белорус смотрит американские фильмы и считает США главным врагом человечества».

 

 
 
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Основатель TUT.by Юрий Зиссер в своем Фейсбуке опубликовал два поста, в которых описал две ролевые модели поведения жителей Беларуси. Может показаться, что эти...
 
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