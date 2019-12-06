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От чувствс-с-с разбил стекла в окнах парикмахерской. Может сесть

07.12.2019 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Лоева приревновал к приятелю возлюбленную и разбил стекла в окнах парикмахерской. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

С заявлением в Лоевский РОВД обратился владелец парикмахерской, расположенной на улице Ленина. Он просил найти неизвестного, совершившего правонарушение. Оперативникам уголовного розыска понадобилось полчаса, чтобы найти нарушителя. Им оказался местный житель, 1953 года рождения.



Пенсионер и его возлюбленная, 1986 года рождения, накануне вечером заглянули в гости к приятелю, который работает сторожем в здании, где находится парикмахерская. Посиделки завершились ближе к ночи. Мужчина засобирался домой, а женщина осталась в гостях. "Пенсионеру не понравилось такое развитие событий. Он вернулся к зданию, попытался зайти, но дверь была заперта. Для того чтобы привлечь внимание, он не придумал ничего другого, как взять в руки булыжник и бросить его в витрины первого и второго этажей. Разбитые стекла охладили пыл возлюбленного, он ушел домой, так и не попав в помещение", - рассказали в УВД.


Лоевским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
 
 
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Житель Лоева приревновал к приятелю возлюбленную и разбил стекла в окнах парикмахерской. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
 
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