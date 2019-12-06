Инициативная группа согласна помочь в очистке площади от помёта голубей. Приглашают всех и персонально Цапкова

Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно КУМПП "Брестское городское ЖКХ" обратилось с криком души к жителям города, которые иногда прогуливаются по площади и не отказывают себе в удовольствии покормить летающих там пернатых друзей.





Конечно площадь Ленина это лицо нашего города. Но есть и другие не менее популярные места, где брестчане и гости нашего замечательного города любят покормить птичек (лебедей, уточек, голубей). Это улица Советская, городской парк и Набережная. Нам всегда приятно смотреть на радостные детские лица, когда они подкармливают пернатых друзей.





Набережная, дети кормят птиц

В этом году впервые Новогодняя ярмарка разместилась на площади Ленина. Поток людей вырос, а соответственно выросло и число тех, кто проходя мимо с ребенком не удержался и купил корм для того, чтобы покормить голубей. И если раньше жалобы поступали с Набережной, то к концу этой недели печально выглядела площадь Ленина и жаловаться стали и там.

Мы знаем, что руководству нашего города не безразличны наши пернатые друзья. В этом году мы отпраздновали тысячелетие любимого города. Одним из замечательнейших подарков городу было открытие парка Мира. Знаковость события подчеркнуло то, что дети выпустили в небо белых голубей





Голуби на открытии парка Мира

Не исключаем возможность, что часть из этих голубей теперь ежедневно встречает вас по дороге на работу в горисполком через площадь Ленина. Спасибо еще раз Вашей дружной команде за этот подарок.





Дружная команда

Давайте ВМЕСТЕ покажем в это воскресенье, что нам не безразлична чистота нашего любимого города. Предлагаем встретиться в это воскресенье в 12.00 на площади Ленина и помочь нашим коммунальным службам в их нелегком труде. Доброжелательное общение и компанию в уборке мы Вам гарантируем.

Только вместе мы можем сделать наш город лучше!!!

Отдельно хотелось бы пригласить многоуважаемого сотрудника отдела идеологии: Цапкова Валерия Владимировича. Мы знаем, что вопрос чистоты площади Ленина очень сильно беспокоит Валерия Владимировича. Настолько сильно, что он даже в разгар рабочего дня нашел время, чтобы сделать фотографии во время уборки площади для КУМПП "Брестское городское ЖКХ".





Фото взято в соцсетях Валерия Владимировича. На часах 12:51, а он нашел время, чтобы осветить проблему. Молодец!

Валерий Владимирович яркий пример того, что люди меняются. Ведь еще пару лет назад в своем блоге на сайте "Эхо Москвы" он негативно высказывался о толпах дворников и чистоте в Беларуси. С течением времени взгляды у человека поменялись. Надеемся, что Валерий Владимирович придет и лично расскажет, что же так кардинально изменило его мировоззрение. В прошлом году этот работник отдела идеологии выкраивал в воскресенье время и сам лично приходил "покормить голубей".

Давайте и мы с Вами покажем остальным жителям города Бреста наглядный пример. Покажем, что убрать площадь нам не зазорно. Возможно это повлияет на тех, кто считает, что вся эта чистота в городе обеспечивается за счет наших с Вами налогов, которые мы исправно платим. И люди станут сами по воскресеньям добровольно помогать делать наш город еще чище.

Только вместе мы можем сделать наш город лучше!!!

Напоминаем место и время: площадь Ленина, воскресенье 12.00.

Ждем с нетерпением встречи.

Инициативная группа "За чистый Брест без свинца"