Артемий Лебедев купил долю в белорусском стартапе

"Я рад, что мы нашли продуктового единомышленника. Мы уже обсуждаем различные хаки и как их внедрить в алгоритмы", — сообщил фаундер стартапа Олег Тихонов.





Сделка с Лебедевым — часть SEED-раунда, треть которого стартап уже успешно закрыл. Тихонов не уточнил, сколько инвестиций планируется привлечь в рамках всего раунда и какую долю купил российский дизайнер. "Инвестиции мы привлекаем на масштабирование и маркетинг. В декабре хотим закрыть раунд. Комиты на раунд есть, мы продолжаем вести переговоры. Также 10 декабря выступаем в финале батча акселератора TechMinsk", - рассказал фаундер.









Белорусский проект был запущен в 2016 году. Сервис занимается автоматизацией планирования путешествий, которые затрагивают сразу несколько стран. Он позволяет построить "круговой" маршрут для изучения определённого региона, или отправиться из одного места в другое, посетив по дороге несколько "обязательных" точек. Любой из предложенных сервисом городов можно заменить на другой или удалить, а покупка всего тура осуществляется одним платежом.



