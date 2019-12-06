﻿ Артемий Лебедев купил долю в белорусском стартапе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Артемий Лебедев купил долю в белорусском стартапе

07.12.2019 16:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Скандальный российский дизайнер Артемий Лебедев купил долю в белорусском стартапе-планировщике путешествий Eightydays.me, сообщает dev.by.

"Я рад, что мы нашли продуктового единомышленника. Мы уже обсуждаем различные хаки и как их внедрить в алгоритмы", — сообщил фаундер стартапа Олег Тихонов.

Сделка с Лебедевым — часть SEED-раунда, треть которого стартап уже успешно закрыл. Тихонов не уточнил, сколько инвестиций планируется привлечь в рамках всего раунда и какую долю купил российский дизайнер. "Инвестиции мы привлекаем на масштабирование и маркетинг. В декабре хотим закрыть раунд. Комиты на раунд есть, мы продолжаем вести переговоры. Также 10 декабря выступаем в финале батча акселератора TechMinsk", - рассказал фаундер.


Белорусский проект был запущен в 2016 году. Сервис занимается автоматизацией планирования путешествий, которые затрагивают сразу несколько стран. Он позволяет построить "круговой" маршрут для изучения определённого региона, или отправиться из одного места в другое, посетив по дороге несколько "обязательных" точек. Любой из предложенных сервисом городов можно заменить на другой или удалить, а покупка всего тура осуществляется одним платежом.
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скандальный российский дизайнер Артемий Лебедев купил долю в белорусском стартапе-планировщике путешествий Eightydays.me, сообщает dev.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутат предложила президенту открыть IT-институт в Вилейке. Лукашенко: «Я сразу думал, почему не в Молодечно?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика