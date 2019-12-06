Президент Беларуси: «Равные условия - больше ничего не надо»

Глава белорусского государства поблагодарил Владимира Путина за приглашение. Он отметил, что встреча проходит в канун большого события - 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

«За эти 20 лет сделано немало. Это известно. Немало предстоит сделать. Мы это не скрываем. Вы заметили, что наши правительства серьезно анализировали договор, смотрели, что можно сделать, что мы сегодня не можем делать. Чтобы лишнюю работу не выполнять. И мы с вами к этому вопросу обращались не единожды и корректировали действия наших групп по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции», - слова президента Александра Лукашенко приводит БЕЛТА .

Белорусский лидер подчеркнул: стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами.

«Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо».

«Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений. Вы как ученый, кандидат экономических наук понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства. Мы собрались для того, чтобы решить эти вопросы».

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