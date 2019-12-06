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33-летний житель Лиды уехал в Москву на заработки и пропал

07.12.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

33-летний житель Лиды уехал в Москву на заработки и пропал

В Беларуси и России ведется поиск 33-летнего Дениса Бурдиенко, который собирался вернуться на родину с заработков в Москве, но пропал.

Молодой мужчина (проживает в Лиде на улице Гастелло, 41/1) работал в Москве (временно проживал в общежитии на 3-м переулке Балтийском, 6/1).

10 ноября он сообщил родственникам, что купил билет на автобус и собирается приехать домой, но до своего адреса так и не добрался.

Родные и близкие до сих пор не знают о местонахождении Дениса.

 
 
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В Беларуси и России ведется поиск 33-летнего Дениса Бурдиенко, который собирался вернуться на родину с заработков в Москве, но пропал. Молодой мужчина (проживает в...
 

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