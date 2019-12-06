Праймериза не будет?

Правда, пока еще нет окончательной ясности, кто примкнет к правоцентристам и завершится ли диалог успехом.





«Но переговоры еще идут, -- говорит «Белорусскому партизану» председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич. – И главное, что есть желание обсуждать все это».









-- Юрий, а какой вариант нравится больше вам? Спрашиваю, потому что вы уже заявили о своих президентских амбициях...-- Для меня более благоприятный вариант с точки зрения серьезной президентской кампании с расчетом на победу – это широкое объединение. И сейчас мы работаем над тем, чтобы создать его.





-- С перспективой выхода на единого кандидата?





-- Думаю, ситуации один на один, когда на президентских выборах будут только Александр Лукашенко и один соперник от демократических сил, скорее всего, не случится. И это не зависит от того, объединятся демократы или нет. Просто у власти есть возможность манипулировать этим процессом. Она может из своей обоймы выдвинуть необходимое количество кандидатов, она может регистрировать или не регистрировать оппозиционных кандидатов. И даже если появится единый кандидат от всей оппозиции, все равно может быть ситуация Лукашенко плюс пять других кандидатов, среди которых не будет единого от оппозиции.





-- Довольно популярной становится мысль о том, что единого от оппозиции могут не зарегистрировать...





-- Потому что сегодня довольно слабая позиция у самого Александра Григорьевича. Непопулярные решения, отсутствие перспективы и новых идейс его стороны привели к тому, что общество просто устало. Появление реальной альтернативы, за которой стоит более-менее широкое объединение политических оппонентов Лукашенко, сразу притянет внимание на эту кандидатуру. Для Лукашенко это большой риск. И он постарается управлять этим риском точно также, как это было во время парламентской кампании , когда сильных кандидатов отсекали на подходе.





-- Некоторые политологи говорят о том, что на выборах должны появиться новые лица, что, может, и не надо, чтобы представители традиционной оппозиции шли на президентские выборы – народ их не поддержит.





-- На тему новых лиц можно было бы рассуждать, имея конкретную социологию. Но у нас ее нет. И может оказаться, что те, кто считает себя давними лидерами оппозиции, большинству белорусов как раз и неизвестны. Поэтому они могут стать таковыми новыми лицами.А появление совсем новой персоны – это не толкьо плюс, но и большой риск.Потому что непонятно, как этот человек поведет себя в ситуации реального противостояния. И президентская кампания может быть проваленной, если новый кандидат не выдержать натиска, который обычно оказываются на политических оппонентов Лукашенко.





-- А как вы сами готовитесь к выборам?





-- Я готовлюсь к выборам, но не заявляю про свое безусловное участие, когда любой ценой. Было бы глупо делать такие заявления. Я прекрасно понимаю сегодняшнее состояние демократических сил. Поход на выборы разными колоннами – это возможность для Александра Лукашенко выбирать, кому засчитать недействительные подписи, а кому не засчитать. Самостоятельная и независимая кампания возможна только при объединении оппозиции. Поэтому если разрабатывать пошаговую стратегию действий, то первым шагом должно быть объединение оппозиции, желание работать вместе и делать независимую от власти кампанию, второй шаг – это уже непосредственно сама кампания и кандидаты.





-- А что по поводу финансирования?





-- В Беларуси многое делается без денег. Если взять парламентские выборы, то зарегистрированные кандидаты имели возможность выставлять пикеты, проводить встречи с людьми, участвовать в различных теледебатах. Этого, конечно, недостаточно, но, тем не менее, это тоже какая-то база. Большее финансирование может появиться, когда белорусское общество захочет инвестировать в эту кампанию. Сейчас есть много механизмов, чтобы средства, которые есть в Беларуси, были использованы на кампанию альтернативного кандидата.





-- Что ваша жена говорит по поводу президентских выборов? Не отговаривает? Она готова к роли первой леди?









-- Она знает о моих намерениях и поддерживает меня. Я занимаюсь политикой с тех времен, как мы познакомились. Она знала, за кого выходит замуж.





-- А вы прекрасно знаете, как у нас считают голоса. На что надеяться во время президентской кампании?





-- Надеяться можно на белорусский народ. Мы видим, что недовольство в обществе довольно высокое. А члены избирательных комиссий – они ведь тоже живут среди нас. И если они будут чувствовать, что лучше домой после заседания комиссии не возвращаться, потому что там муж или жена спросят ореальных результатах, и сосед может встретить в подъезде и тоже, скажем так, поблагодарить за фальсификации, тогда, может быть, и наступит переломный момент.



