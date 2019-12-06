﻿ Депутат предложила президенту открыть IT-институт в Вилейке. Лукашенко: «Я сразу думал, почему не в Молодечно?». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат предложила президенту открыть IT-институт в Вилейке. Лукашенко: «Я сразу думал, почему не в Молодечно?»

07.12.2019 16:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александра Лукашенко 4 декабря провел совещание с активом Минской области. Задать вопрос президенту мог любой в зале.

Депутат районного и Минского областного Советов депутатов Татьяна Титуленко предложила Александру Лукашенко разместить IT-институт в Вилейке, сообщает ОНТ.

– Для этого в Вилейке есть все: железная дорога, учебные заведения, общежития, суперстадион, бассейн и водохранилище. Понимаете, такое чувство, что Вилейка создана для этого учебного заведения, – сказала Титуленко.

Лукашенко поблагодарил за предложение, но уточнил, что сразу думал, почему не в Молодечно?

– Это еще удобнее, исходя из ваших критериев... Институт будет на территории Минска или Минской области. Вот вы и определитесь, – заключил он.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Лукашенко 4 декабря провел совещание с активом Минской области. Задать вопрос президенту мог любой в зале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь готова платить по $200 за газ. И ничего не просит у России, только лишь равные условия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика