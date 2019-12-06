Депутат предложила президенту открыть IT-институт в Вилейке. Лукашенко: «Я сразу думал, почему не в Молодечно?»

предложила Александру Лукашенко разместить IT-институт в Вилейке, сообщает ОНТ. Депутат районного и Минского областного Советов депутатов Татьяна ТитуленкоАлександру Лукашенко разместить IT-институт в Вилейке, сообщает ОНТ.





– Для этого в Вилейке есть все: железная дорога, учебные заведения, общежития, суперстадион, бассейн и водохранилище. Понимаете, такое чувство, что Вилейка создана для этого учебного заведения, – сказала Титуленко.





Лукашенко поблагодарил за предложение, но уточнил, что сразу думал, почему не в Молодечно?



