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Депутат предложила президенту открыть IT-институт в Вилейке. Лукашенко: «Я сразу думал, почему не в Молодечно?»
Источник материала: Партизан
Александра Лукашенко 4 декабря провел совещание с активом Минской области. Задать вопрос президенту мог любой в зале.
Депутат районного и Минского областного Советов депутатов Татьяна Титуленко
– Для этого в Вилейке есть все: железная дорога, учебные заведения, общежития, суперстадион, бассейн и водохранилище. Понимаете, такое чувство, что Вилейка создана для этого учебного заведения, – сказала Титуленко.
Лукашенко поблагодарил за предложение, но уточнил, что сразу думал, почему не в Молодечно?
– Это еще удобнее, исходя из ваших критериев... Институт будет на территории Минска или Минской области. Вот вы и определитесь, – заключил он.
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Депутат предложила президенту открыть IT-институт в Вилейке. Лукашенко: «Я сразу думал, почему не в Молодечно?»
Александра Лукашенко 4 декабря провел совещание с активом Минской области. Задать вопрос президенту мог любой в зале.
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