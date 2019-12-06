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Фестиваль волонтерских отрядов прошел в БрГУ
07.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина прошел ежегодный фестиваль волонтерских отрядов «Волонтерство – на благо общества».
Сегодня волонтерство – это возможность применения своих знаний на практике, проверки своих способностей, это способ найти новых друзей, а также общение с разными интересными людьми.
Ректор вуза Анна Николаевна Сендер наградила лучшие отряды и их лидеров за активное участие в добровольческой деятельности и формировании позитивного имиджа университета.
Командиры отрядов «СОВы», «Шанс», «Протяни руку», «Дабрадзей» рассказали о своих наработках, о перспективах для дальнейшего развития. В завершение программы прозвучала традиционная песня «Твори добро» в исполнении студента исторического факультета Владислава Макаревича.
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В Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина прошел ежегодный фестиваль волонтерских отрядов «Волонтерство – на благо общества». Сегодня...
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