Фестиваль волонтерских отрядов прошел в БрГУ

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина прошел ежегодный фестиваль волонтерских отрядов «Волонтерство – на благо общества».





Сегодня волонтерство – это возможность применения своих знаний на практике, проверки своих способностей, это способ найти новых друзей, а также общение с разными интересными людьми.

Ректор вуза Анна Николаевна Сендер наградила лучшие отряды и их лидеров за активное участие в добровольческой деятельности и формировании позитивного имиджа университета.





Командиры отрядов «СОВы», «Шанс», «Протяни руку», «Дабрадзей» рассказали о своих наработках, о перспективах для дальнейшего развития. В завершение программы прозвучала традиционная песня «Твори добро» в исполнении студента исторического факультета Владислава Макаревича.











