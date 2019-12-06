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Фестиваль волонтерских отрядов прошел в БрГУ

07.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина прошел ежегодный фестиваль волонтерских отрядов «Волонтерство – на благо общества».

Фестиваль волонтерских отрядов прошел в БрГУ

Сегодня волонтерство – это возможность применения своих знаний на практике, проверки своих способностей, это способ найти новых друзей, а также общение с разными интересными людьми.

Ректор вуза Анна Николаевна Сендер наградила лучшие отряды и их лидеров за активное участие в добровольческой деятельности и формировании позитивного имиджа университета.

Фестиваль волонтерских отрядов прошел в БрГУ

Командиры отрядов «СОВы», «Шанс», «Протяни руку», «Дабрадзей» рассказали о своих наработках, о перспективах для дальнейшего развития. В завершение программы прозвучала традиционная песня «Твори добро» в исполнении студента исторического факультета Владислава Макаревича.

Фестиваль волонтерских отрядов прошел в БрГУ

Фестиваль волонтерских отрядов прошел в БрГУ

Фестиваль волонтерских отрядов прошел в БрГУ

 
 
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  В Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина прошел ежегодный фестиваль волонтерских отрядов «Волонтерство – на благо общества». Сегодня...
 
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