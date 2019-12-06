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Курсант из Саудовской Аравии открыл огонь на военной базе США. ФБР допрашивает 6 саудовцев

07.12.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. После стрельбы на американской базе ВМС под стражу взяты шесть саудовцев. Сейчас их допрашивают агенты ФБР. Задержанные могут быть связаны с нападавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсант из Саудовской Аравии открыл огонь на военной базе США. ФБР допрашивает 6 саудовцев

Накануне курсант из Саудовской Аравии открыл огонь по военнослужащим. В результате три человека погибли, более 10 получили ранения. Самого нападавшего застрелили полицейские.

Курсант из Саудовской Аравии открыл огонь на военной базе США. ФБР допрашивает 6 саудовцев

В ходе расследования было установлено, что он проходил курсы летной подготовки. Ежегодно их посещают полторы тысячи иностранных студентов. Американские политики уже призвали к ужесточению контроля при отборе студентов военных учебных заведений. Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что это трагическое событие не испортит отношения США с Саудовской Аравией.

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Новости США. После стрельбы на американской базе ВМС под стражу взяты шесть саудовцев. Сейчас их допрашивают агенты ФБР. Задержанные могут быть связаны с...
 
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