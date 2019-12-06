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Самое важное открытие. На юге Мексики нашли месторождение нефти
Источник материала: СТВ
Новости Мексики. На юго-востоке Мексики обнаружили крупное месторождение нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генеральный директор государственной нефтяной корпорации уже оповестил о находке президента страны. Месторождение было найдено на суше в штате Табаско. Объемы нефтяных запасов оцениваются в 500 миллионов баррелей.
В нефтегазовой компании назвали это открытие самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года. Ранее президент Мексики не раз заявлял, что намерен уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли страны.
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Новости Мексики. На юго-востоке Мексики обнаружили крупное месторождение нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральный директор...
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