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Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В фокусе демография и репродуктивное здоровье. В Беларусь впервые приехала заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Наталия Канем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 декабря одна из самых высокопоставленных женщин Организации Объединенных Наций побывала в РНПЦ «Мать и дитя». Здесь она ознакомилась не только с медицинскими технологиями и изучила, как обустроена клиника, но и пообщалась непосредственно с пациентками.
Фонд ООН работает в нашей стране уже 25 лет, его миссия – создавать мир, в котором каждая беременность желанна, каждые роды безопасны, а потенциал всех молодых людей реализован. В Беларусь под эгидой Фонда осуществляются десятки совместных проектов как в здравоохранении, так и в социальной сфере.
Наталия Канем, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА):
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы активно работаем с глобальными фондами ООН и ЮНИСЕФ – это совместные финансовые программы и консультативная помощь. Вот эти совместные усилия действительно повышают возможности для наших пациентов и улучшают результаты лечения в различных областях.
Достижения белорусской медицины в охране материнства и детства высоко оценивают и на международной арене, ведь за статистическими цифрами стоит глобальная комплексная работа. Так, например, за последние 15 лет в Беларуси количество абортов уменьшилось в четыре раза, в три раза снижены показатели младенческой смертности.
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Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме
Новости Беларуси. В фокусе демография и репродуктивное здоровье. В Беларусь впервые приехала заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор...
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