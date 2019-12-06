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Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме

07.12.2019 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В фокусе демография и репродуктивное здоровье. В Беларусь впервые приехала заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Наталия Канем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме

7 декабря одна из самых высокопоставленных женщин Организации Объединенных Наций побывала в РНПЦ «Мать и дитя». Здесь она ознакомилась не только с медицинскими технологиями и изучила, как обустроена клиника, но и пообщалась непосредственно с пациентками.

Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме

Фонд ООН работает в нашей стране уже 25 лет, его миссия – создавать мир, в котором каждая беременность желанна, каждые роды безопасны, а потенциал всех молодых людей реализован. В Беларусь под эгидой Фонда осуществляются десятки совместных проектов как в здравоохранении, так и в социальной сфере.

Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме

Наталия Канем, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА):
Я хотела бы выразить свои прекрасные впечатления от первого посещения Беларуси. Я посетила эту прекрасную клинику, увидела все своими глазами, и теперь хочу перенести этот опыт в другие страны. Например, в Латинскую Америку, Азию. Меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме. Отмечаю позитив в том, что у вас действительно скоординированные усилия между государственным сектором и частным в вопросах развития медицины. Мы очень гордимся партнерскими отношениями с Республикой Беларусь по параметрам не только родоразрешения и педиатрии, но и здорового старения.

Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
На следующий год бюджет Министерства здравоохранения утвержден с коэффициентом 1,27. То есть на 27 % увеличится финансирование здравоохранения. Мы активно развиваем сотрудничество со Всемирным банком, даже в этом центре планируется на деньги Всемирного банка строительство новой реанимации для новорожденных.

Мы активно работаем с глобальными фондами ООН и ЮНИСЕФ это совместные финансовые программы и консультативная помощь. Вот эти совместные усилия действительно повышают возможности для наших пациентов и улучшают результаты лечения в различных областях.

Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме

Достижения белорусской медицины в охране материнства и детства высоко оценивают и на международной арене, ведь за статистическими цифрами стоит глобальная комплексная работа. Так, например, за последние 15 лет в Беларуси количество абортов уменьшилось в четыре раза, в три раза снижены показатели младенческой смертности.

Люди в материале: Наталия Канем, Владимир Караник
 
 
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Новости Беларуси. В фокусе демография и репродуктивное здоровье. В Беларусь впервые приехала заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор...
 
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