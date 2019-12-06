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В Оршанском районе велосипедистка попала под колёса автобуса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 декабря около пяти утра в Оршанском районе произошёл наезд на велосипедистку.
Как
Женщина получила несовместимые с жизнью травмы.
По факту аварии ведётся проверка.
В прошлом месяце авария с велосипедистом произошла в Рогачёвском районе.
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Новости Беларуси. 7 декабря около пяти утра в Оршанском районе произошёл наезд на велосипедистку. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 52-летний минчанин...
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