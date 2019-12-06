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В Оршанском районе велосипедистка попала под колёса автобуса

07.12.2019 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 декабря около пяти утра в Оршанском районе произошёл наезд на велосипедистку. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 52-летний минчанин за рулём автобуса Setra двигался по трассе М1. На 570 км транспортное средство сбило 38-летнюю жительницу Оршанского района, которая пересекала проезжую часть на велосипеде. 

В Оршанском районе велосипедистка попала под колёса автобуса
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. 

По факту аварии ведётся проверка. 

В Оршанском районе велосипедистка попала под колёса автобуса
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

В прошлом месяце авария с велосипедистом произошла в Рогачёвском районе.

Мужчина внезапно выехал на дорогу – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 7 декабря около пяти утра в Оршанском районе произошёл наезд на велосипедистку.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 52-летний минчанин...
 
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