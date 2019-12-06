В пущанской Резиденции Деда запустили волшебный прибор – «Чудометр»

Источник материала: Виртуальный Брест

Песни, танцы, хороводы и дефиле Дедов Морозов. Сегодня в Резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще дали старт предновогодней феерии. В поместье съехались сказочные персонажи со всей страны: себя показать и детишек порадовать. Кульминацией события стало открытие чудо-прибора, который генерирует добрую энергию и помогает исполнять желания.





Дед Мороз – дирижер, Дед Мороз – ученый, Дед Мороз из сафари-парка... Главные герои новогодней сказки с удовольствием дефилировали по поместью, делали селфи с детьми и делились предпраздничными впечатлениями и приглашали в гости к себе:

- Приезжайте к нам, в Дипризландию! Будет весело! – Дед Мороз из Барановичей «прописался» в «Парке животных» ООО «Диприз». Совсем скоро у них стартует свое предновогоднее яркое шоу, а пока он набирается опыта у старшего брата. Как и его коллега из Каменецкого района:

- Приехал на помощь главному Деду Морозу страны, - рапортует Дед Мороз из поселка Беловежский. – Вот, в руках держу елочку. Это наша «дедморозовская связь». Инновация такая.









О том, что за связь и какие в ней технологии гости Резиденции узнали совсем скоро. На открытии «чудометра» - волшебного прибора. Хозяин поместья о нем рассказал так:

- Мы в последнее время занимаемся научными разработками. В каждом письме содержится частичка волшебной энергии. Ее измеряем в кважелах – от слов квант и желания. Эти кважелы накапливаются в специальном устройстве, которое в новогоднюю полночь питает мой волшебный посох и придает волшебную энергию, чтобы мне было за счет чего исполнять заветные желания.









Суть простая. В каждом написанном собственноручно письме уже содержится волшебная сила для того, чтобы желание было исполнено, а «Чудометр» аккумулирует и измерет общее напряжение волшебной энергии. К 31 декабря, говорит Дед Мороз, в приборе должно накопиться 17 тысяч кважелов. Именно столько волшебной энергии ему необходимо, чтобы каждая белорусская семья в полночь нового года получила под елку новогодний подарок.









С первых секунд после открытия, детские письма один за другим посыпались в почтомат, где и установлен «Чудометр». И, действительно, чисто кважел на циферблате стало расти. Впрочем, говорит Дед Мороз, это не единственная функция почтового ящика:

- Он будет исполнять роль передатчика. Елочная волшебная связь, подобная GPS. Она образуется накануне нового года. Сегодня мы зажжем главную елку, которая будет служить самым главным приемником заветных желаний на расстоянии.









Так что небольшая елочка в руках у коллеги пущанского Деда Мороза – не что иное, как волшебный «мобильник», предназначенный для приема желаний и передачи сей информации главному сказочному персонажу новогодья. А он, в свою очередь, уверен, что пусть желания сбудутся у каждого и следующий год тяжелым не будет:





- Существует не очень хорошее, что високосный год принесет неудачу. Не надо на это настраиваться. Лишний день в году, который можно использовать для чудес и волшебства. Значит их будет больше. И я желаю каждой белорусской семье, чтобы в ее дом пришло волшебство, а желание пусть одно, но самое заветное исполнилось. Даже не сомневаюсь, что так и будет.