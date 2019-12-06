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Супруга погибшего на Сивельге подводного охотника: найти Виталю помог парень из Солигорска
07.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Супруга
В
— Хотелось внести некоторые поправки в статью о погибшем подводнике. Нашли его не спасатели, а такой же подводник, как и Виталя. Алексей, обычный парень из Солигорска, приехал на место и решил помочь, — написала SG супруга погибшего Мария Чернова. — Для нас это очень важно, так как этот человек сделал для нас самое важное, что только можно было. Нашёл мужа.
Мария была на месте и видела всё своими глазами.
О том, что тело нашёл Алексей, говорится, в частности, в сюжете программы «Тревожная кнопка» на телеканале ОНТ. У парня взяли небольшое интервью, но он не захотел показывать своё лицо.
В телефонном разговоре с корреспондентом SlutskGorod Мария Чернова рассказала, что Алексей сам решил приехать на Сивельгу.
— Спасатели искали его [Виталия Чернова] в другом месте. Алексей сказал, что знает предположительно места, где это могло произойти, занырнул - и вскоре нашёл. Он крикнул об этом, мы все рванули туда и стали оказывать помощь в извлечении. Потом Леша был на похоронах... говорит, сам не понимает, что могло произойти с Виталей под водой, — сказала супруга погибшего.
Мария Чернова также попросила передать благодарность всем, кто не прошел мимо их беды, оказывал всевозможную помощь и поддерживал.
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О том, что найти тело помог Алексей, говорится, в частности в сюжете программы «Тревожная кнопка» на телеканале ОНТ. У парня взяли небольшое интервью, но он не...
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