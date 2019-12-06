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Стало известно, какой будет погода на Новый год
Источник материала: СТВ
Новый год может быть очень холодным, рассказали в программе
По предварительной информации, в последние дни уходящего года в Беларуси существенно похолодает. Так, в Минске в канун Нового года ожидается -20. Ненамного теплее будет и в первые дни 2020 года.
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Новый год может быть очень холодным, рассказали в программе «Плюс-минус». По мнению метеорологов, в Восточной Европе в начале зимы будет довольно холодно, однако...
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