Стало известно, какой будет погода на Новый год

Источник материала: СТВ

Новый год может быть очень холодным, рассказали в программе «Плюс-минус» . По мнению метеорологов, в Восточной Европе в начале зимы будет довольно холодно, однако потом температура подберётся к отметкам чуть выше средних.

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

По предварительной информации, в последние дни уходящего года в Беларуси существенно похолодает. Так, в Минске в канун Нового года ожидается -20. Ненамного теплее будет и в первые дни 2020 года.



