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Стало известно, какой будет погода на Новый год

07.12.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новый год может быть очень холодным, рассказали в программе «Плюс-минус». По мнению метеорологов, в Восточной Европе в начале зимы будет довольно холодно, однако потом температура подберётся к отметкам чуть выше средних.

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

По предварительной информации, в последние дни уходящего года в Беларуси существенно похолодает. Так, в Минске в канун Нового года ожидается -20. Ненамного теплее будет и в первые дни 2020 года.

Стало известно, какой будет погода на Новый год

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Теги: Минск
 
 
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Новый год может быть очень холодным, рассказали в программе «Плюс-минус». По мнению метеорологов, в Восточной Европе в начале зимы будет довольно холодно, однако...
 
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