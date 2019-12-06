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Кальмары и щербет: чем Путин угощал Лукашенко на торжественном обеде

07.12.2019 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Cтало известно, чем кормили президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина на торжественном обеде в Сочи, посвященном 20-летию подписания союзного договора, сообщает РИА Новости.



Главы Беларуси и России встретились в резиденции Бочаров Ручей в Сочи в субботу днем. Сразу после начала переговоров в широком формате Путин пригласил делегации на торжественный обед, посвященный 20-летию создания Союзного государства.

В меню обеда оказались оригинальны блюда. Президентам подавали салат из тыквы с томатами и сыром, филе кальмара с морковным пюре, суп из зеленого горошка, щербет из мандарина, барабульку с артишоком и киноа, каре теленка с печеным луком порей . На десерт - клубничный тарт.

В качестве напитков Лукашенко и Путин могли выбрать вино Шардоне и Мерло из усадьбы "Дивноморское".

Путин и Лукашенко проводят за обедом беседу тет-а-тет. Переговоры за обедом продолжаются также у членов делегаций - российскую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, а белорусскую - его коллега Сергей Румас.
 
 
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Cтало известно, чем кормили президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина на торжественном обеде в Сочи, посвященном 20-летию подписания...
 
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