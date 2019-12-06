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Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

07.12.2019 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Компенсация из-за налогового маневра и поставки некачественной нефти, устранение барьеров в торговле, равные условия поддержки производителей и формирование цен на нефть и природный газ. Вопросы экономической составляющей интеграции Беларуси и России обсуждают президенты двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Встреча стратегических партнеров проходит в Сочи в канун знаковой для Союзного государства даты – 20-летия подписания договора о создании интеграционного объединения.

Все подробности в репортаже Евгения Пустового.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Евгений Пустовой, корреспондент:
Белорусский борт номер один Сочи встретил прекрасной погодой и такими же улыбками. В политическом протоколе это не детали, а важные знаки. Переговоры проходят с видом на горы. В известной песне сказано: в горы тянут только друзей. Вот и Владимир Путин позвал нашего Президента в гости в сочинскую резиденцию.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Владимирович, большое спасибо, во-первых, за приглашение, за прекрасную погоду здесь, в России. Действительно мы в канун большого, ну, не скажу праздника, события большого, 20-летия. За эти 20 лет сделано немало, это известно. Немало и предстоит сделать, мы это не скрываем.

И вы заметили, что наши правительства серьезно анализировали договор. Смотрели, что можно сделать, что мы сегодня не можем делать, чтобы лишнюю работу не выполнять. Иными словами, к этому вопросу обращались не единожды и, как вы говорили, часто корректировали действия наших групп, наших команд по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции наших государств.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Евгений Пустовой:
В России белорусского Президента народ любит, а политический истеблишмент уважает. Есть за что: официальный Минск никогда не выстраивал с Кремлем барьеры. Да и Александр Лукашенко, что называется, для кого-то друг, кому-то партнер, а для большинства россиян – лидер мнений. Поэтому к этому визиту такой информационный ажиотаж, аж прям тушите свет. Действительно, свет в зале для переговоров погас. Обстановку разрядила шутка нашего Президента.

Объемы поставок углеводородов на 2020 год, инвестпроекты, компенсация за российскую «грязную» нефть. Сплошная экономика, это понятно и по составу участников переговоров с обеих сторон.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Евгений Пустовой:
Ни Макея, ни Лаврова здесь нет. Только вот недавно назначенный вице-премьер Дмитрий Крутой затягивает потуже галстук, а его тезка и российский коллега Дмитрий Козак разводит руками. Рабочие правительственные группы по вопросам интеграции не до конца выполнили задание, полученное на союзном саммите в Петербурге.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Для президентов подготовили увесистую папку интеграционной повестки. В ней документы по 16 вопросам.

Евгений Пустовой:
Отойти чуть назад просят журналистов. Президенты же в готовы идти только вперед.

Экономическая интеграция – для предприятий, социальная – для жителей двух стран. Когда обыватель почувствует это, тогда и вопрос, зачем Александр Лукашенко и Владимир Путин так часто встречаются, отпадет. Чтобы нам в своих странах жилось лучше.

Владимир Путин: Выражаю вам слова благодарности за то, что вы сегодня здесь, в России

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

8 декабря – 20-летие подписания интеграционных соглашений. Юбилей все-таки. Но рядовые вопросы остаются.

Александр Лукашенко: Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего договора. Не просим ничего, не настаиваем ни на чем

Переговоры на высшем уровне проходят в так называемых Нижних Сочи – в резиденции Бочаров Ручей. Радует, что в канун встречи в России наконец-то убрали барьеры для белорусской молочки. Новый год же скоро. В Беларуси надеются, что и в интеграционных отношениях.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евгений Пустовой
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Компенсация из-за налогового маневра и поставки некачественной нефти, устранение барьеров в торговле, равные условия поддержки производителей и...
 
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