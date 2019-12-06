|
Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Компенсация из-за налогового маневра и поставки некачественной нефти, устранение барьеров в торговле, равные условия поддержки производителей и формирование цен на нефть и природный газ. Вопросы экономической составляющей интеграции Беларуси и России обсуждают президенты двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча стратегических партнеров проходит в Сочи в канун знаковой для Союзного государства даты – 20-летия подписания договора о создании интеграционного объединения.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вы заметили, что наши правительства серьезно анализировали договор. Смотрели, что можно сделать, что мы сегодня не можем делать, чтобы лишнюю работу не выполнять. Иными словами, к этому вопросу обращались не единожды и, как вы говорили, часто корректировали действия наших групп, наших команд по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции наших государств.
Евгений Пустовой:
Объемы поставок углеводородов на 2020 год, инвестпроекты, компенсация за российскую «грязную» нефть. Сплошная экономика, это понятно и по составу участников переговоров с обеих сторон.
Евгений Пустовой:
Для президентов подготовили увесистую папку интеграционной повестки. В ней документы по 16 вопросам.
Евгений Пустовой:
Экономическая интеграция – для предприятий, социальная – для жителей двух стран. Когда обыватель почувствует это, тогда и вопрос, зачем Александр Лукашенко и Владимир Путин так часто встречаются, отпадет. Чтобы нам в своих странах жилось лучше.
8 декабря – 20-летие подписания интеграционных соглашений. Юбилей все-таки. Но рядовые вопросы остаются.
Переговоры на высшем уровне проходят в так называемых Нижних Сочи – в резиденции Бочаров Ручей. Радует, что в канун встречи в России наконец-то убрали барьеры для белорусской молочки. Новый год же скоро. В Беларуси надеются, что и в интеграционных отношениях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать
Новости Беларуси. Компенсация из-за налогового маневра и поставки некачественной нефти, устранение барьеров в торговле, равные условия поддержки производителей и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)