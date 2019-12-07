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Премией имени Павла Шеремета награждена организация RISE Moldova — сообщество журналистов-расследователей

08.12.2019 09:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премию имени Павла Шеремета присудили организации RISE Moldova (www.rise.md) — это сообщество журналистов-расследователей. Церемония награждения проходила с участием мамы Павла Шеремета Людмилы Станиславовны во время 11-й Ассамблеи Форума гражданского Общества Восточного партнерства В Брюсселе.




Во время церемонии награждения участники Ассамблеи провели акцию солидарности с грузинским заключенным доктором  Важа Гаприндашвили. Он был задержан 9 ноября по обвинению в умышленном «незаконном пересечении де-факто границы с Южной Осетией», остается В Цхинвальской тюрьме. КГБ самопровозглашенной Республики опубликовало заявление, в котором утверждается, что грузинский доктор «в качестве военного врача принимал активное участие в события августа 2008 года". Это категорически отрицают в Тбилиси.

Ведущая церемонии напомнила о многочисленных вызовах профессии: манипуляции, фальшивые новости, угрозы жизни журналистам. Эти проблемы актуальны на территории, где действует программа Восточного партнерства, то есть в странах постСССР. Поэтому важна солидарность И поддержка независимых журналистов, которые отстаивают свободу слова.


Мать Павла Людмила Шеремет, вручая награду, сказала, что в сила людей — в сотрудничестве и поддержке друг друга:

— Павел всегда говорил: свободу нельзя купить, свободу нельзя вымолить, за нее надо бороться. Он жил с библейской мудростью: сила не в силе, сила в правде. Я хочу поблагодарить организационный комитет этого представительного форума за то, что имя Павла живет. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы занимаеетесь важным делом: несете европейские ценности в своей стране.

В конце своей речи Людмила Станиславовна попросила всех беречь жизнь.

RISE Moldova (www.rise.md) — сообщество журналистов-расследователей, программистов и гражданских активистов Республики Молдова. RISE Moldova расследует организованную преступность, связь криминала и политиков, раскрывает схемы отмывания денег в Восточной Европе, схемы коррупции, контрабанды, налоговые преступления, специфику торговли оружием, а также опубличивает другие скрытые интересы политиков и чиновников. 

В этом году среди номинантов на премию имени Шеремета был создатель независимого информагентства БелаПАН Алесь Липай.



Премию имени Павла Шеремета вручают представителям прессы и гражданского общества з стран Восточного партнерства.

Лауреатами премии ранее были журналист из  Крыма Николай Семена, азербайджанский журналист-исследователь Афган Мухтарлы, армянский активист Давид Петросян, журналистка из  Молдовы Наталья Морарь.

Пре ю имени Павла Шеремета получили журналистка из Молдовы и активист из Армении

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля руководителя «Украинской правды» Елены Притуло. По версии следствия, убийство Шеремета связано с его журналистской деятельностью.

Виноватые в смерти журналиста до сих пор не найдены и не наказаны.
 
 
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Премию имени Павла Шеремета присудили организации RISE Moldova (www.rise.md) — это сообщество журналистов-расследователей. Церемония награждения проходила с участием мамы...
 
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