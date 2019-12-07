ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медики назвали самую проблемную группу крови

08.12.2019 09:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Западные ученые обнаружили, что группа крови человека прямо влияет на его здоровье.




Среди всех групп самой "сложной" считается четвертая группа крови с отрицательным резусом, сообщает "Московский Комсомолец".

Если у этих людей рождается более двух детей, то они будут однополыми. Эти люди склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также могут иметь проблемы с системой желудочно-кишечного тракта.

Для поддержания своего здоровья обладатели этой группы должны правильно питаться, уменьшить потребление жирных продуктов. А в свой рацион следует добавить мясо кролика или индейки.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Западные ученые обнаружили, что группа крови человека прямо влияет на его здоровье.
 
Новости дня
Новости разные
 
Премией имени Павла Шеремета награждена организация RISE Moldova — сообщество журналистов-расследователей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика