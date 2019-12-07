«Два года Россией должен был управлять Лукашенко». Договору о Союзном государстве — 20 лет

Источник материала: Виртуальный Брест

Ровно 20 лет назад в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Борис Ельцин подписали Договор о создании Союзного государства. Документ, как это прописано в нем, приняли «руководствуясь волей народов России и Беларуси к единению и опираясь на общность их исторических судеб, заботясь о жизненных интересах своих граждан».





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19 лет Договор был просто одним из многих документов, подтверждающих «крепкие дружественные связи братских народов». Но год назад он заиграл новыми красками - началась подготовка дорожных карт для «более углубленной интеграции» в рамках договора 20-летней давности.

«Рыбкин и Лукашенко оставили после переговоров немало пустой тары из-под крепких напитков»

Александр Лукашенко всегда был сторонником интеграции с Россией и до того, как стал президентом, даже заявлял об этом с трибуны в Москве. Например, в мае 1994 года он выступил в российской Государственной думе, где предложил восстановить СССР. Никаких политических последствий это заявление не имело, но принесло Лукашенко дополнительную популярность среди электората.

Избравшись президентом, Лукашенко сделал союз с Россией своим внешнеэкономическим приоритетом — вопрос об экономической интеграции с этой страной был вынесен на республиканский референдум 1995 года. И до договора 1999 года Беларусь и Россия подписали четыре интеграционных документа: Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя государствами, Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, Договор о Союзе Беларуси и России, Декларацию о дальнейшем единении Беларуси и России.

В книге мемуаров «Президентский марафон» Борис Ельцин писал, что особенно трудным для СНГ был 1997 год, когда был подписан Договор о Союзе Беларуси и России, который потом лег в основу Договора о создании Союзного государства.

«Мы прошли через несколько испытаний, и первое испытание, как ни странно, российско-белорусский договор», — вспоминал Борис Ельцин.

Первый вариант Договора о Союзе Беларуси и России был готов к началу 1997 года. С российской стороны его писал вице-премьер Валерий Серов, с белорусской — глава администрации президента Михаил Мясникович и министр иностранных дел Иван Антонович. Текст договора был направлен двум президентам. Из него выходило, что Беларусь и Россия перестанут существовать по отдельности и станут новым объединенным государством.





Торжественная церемония подписания Договора об образовании Союза России и Беларуси во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца, 1997 год. Фото: 90s.by

«Вот тут-то и выяснилось, что устав нового союза совершенно не соответствует тем идеям, которые были одобрены мной при обсуждении концепции будущего союза. То, что придумали разработчики, по сути означало одно — Россия теряет свой суверенитет», — вспоминал Борис Ельцин.

При подписании договора в таком виде появлялось новое государство, с новым парламентом, новой высшей исполнительной властью, так называемым Высшим Советом Союза. И решения этого органа обязательны для российского президента, правительства , всех исполнительных органов власти России. В уставе говорилось, что главой Высшего Совета новой федерации по очереди должны были быть белорусский президент и российский. Два года один, два года другой. Так что два года Российской Федерацией должен был управлять белорусский президент Александр Лукашенко.

Борис Ельцин вспоминал, что документ этот был поддержан не только спикером Госдумы России, не только огромным количеством российских чиновников, он, уже подписанный, лежал на столе у президента Лукашенко. Назревал крупный международный скандал. Для исправления ситуации к работе пришлось срочно подключить Администрацию президента России. Юристы обнаружили «целый ряд и других вопиющих нарушений Российской Конституции».

«Я написал письмо Александру Григорьевичу, в котором просил отложить подписание договора с целью всенародного обсуждения его положений. Однако такой демарш российского президента — откладывание уже готового к подписанию договора — должен был стать для белорусского президента не самым приятным сюрпризом. Я возложил эту деликатную миссию — вручение письма — на Ивана Рыбкина, секретаря Совета безопасности. Я до сих пор глубоко благодарен Ивану Петровичу Рыбкину за терпение и настойчивость. Он и Лукашенко провели вместе много часов и, как говаривают злые языки, оставили после переговоров немало пустой тары из-под крепких напитков. Это была настоящая славянская дипломатия», — вспоминал первый президент России.

Александр Лукашенко пошел на уступки и вскоре, 10 апреля, был подписан новый текст договора, который, по сути, стал договором о намерениях к межгосударственному объединению. А 23 мая 1997 года состоялось подписание Устава Союза Беларуси и России.

«Президент Лукашенко на подписании договора выглядел бледным, но спокойным. Мы оба были абсолютно уверены в том, что государственная интеграция не за горами. И действительно, в 2000 году (после ратификации Договора о создании Союзного государства) парламентами двух стран, он вступил в силу. она состоялась, полномасштабный союз двух стран стал реальностью», — писал Ельцин.

Год искали «тонкие» места для углубленной интеграции

Договором 1999 года о создании Союзного государства было запланировано многое, что так и осталось на бумаге: единая валюта, единый суд, единая таможня, а также единый парламент. Среди реализованных целей Договора — создание единого экономического пространства, которым в 2015 году стал ЕАЭС. В документе также прописывали «проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны». Сказать, что первую часть пункта Беларусь выполняет безукоризненно, нельзя. Например, Крым официальный Минск не признал российским.





Александр Лукашенко и Борис Ельцин во время подписания Договора о создании Союзного государства России и беларуси, 8 декабря 1999 года. Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев/ТАСС

Согласно Договору, по мере становления Союзного государства планировалось рассмотреть вопрос о принятии его Конституции. Кроме того, в Союзном государстве должны быть единые Высший Государственный Совет, парламент, Совет министров, Счетная палата, Комиссия по правам человека, суда Союзного государства, в который должны входить 9 судей.

Но из всех органов управления сегодня в Союзе функционируют Высший Государственный Совет, Совет министров и постоянный комитет Союзного государства. Единого парламента также сегодня нет, функции парламента Союзного государства выполняет парламентское собрание Союза Беларуси и России.

В 2007 году в интервью немецкому изданию Die Welt Александр Лукашенко заявил, что Россия так и не приступила к выполнению договора о создании Союзного государства.

— Мы должны были выработать, согласно Договору о создании Союзного государства, некий образ, некую форму Союзного государства и прописать в Конституции. Россия фактически полностью растоптала практически весь этот договор, — говорил Лукашенко.

Но год назад Россия, вряд ли на радость руководству Беларуси, вспомнила о договоре. Премьер-министр России Дмитрий Медведев недвусмысленно дал понять: далее Беларусь будет получать дешевые нефть и газ только при условии «более углубленной интеграции» в рамках договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.

Целый год рабочая группа, которую в Москве прозвали «Орешкина-Крутого» (по фамилиям министров экономики двух стран), изучала, переосмысливала, а, по-хорошему просто пыталась найти пункты Договора, из которых можно слепить эту углубленную интеграцию. Как итог — 31 дорожная карта. Что конкретно прописано в этих документах знают только члены рабочих групп — общественности предмет подписания так и не предъявили.

Со слов министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея мы знаем лишь то, что во время обсуждения плана интеграции со стороны России звучали «абсолютно неприемлемые» предложения. То есть какие-то политические вопросы Россия пыталась продвинуть, но чего они касались, до сих пор неизвестно.

Переговоры продолжались до позднего вечера 7 декабря. Очередные переговоры глав государств ожидаются 20 декабря.

В Минске во время встречи президентов России и Беларуси прошла акция протеста против углубленной интеграции.