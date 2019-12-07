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Ангелу Меркель сняли во время шоппинга в супермаркете
Источник материала: Партизан
6 декабря канцлер Германии Ангела Меркель пришла за покупками в супермаркет сети Ullrich, где является постоянным покупателем.
В тележку глава правительства Германии складывала овощи, варенье, консервы. Она сама все паковала в тележку и самостоятельно возила ее.
В магазине Меркель находилась около 20 минут, пишет
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6 декабря канцлер Германии Ангела Меркель пришла за покупками в супермаркет сети Ullrich, где является постоянным покупателем.
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