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Ангелу Меркель сняли во время шоппинга в супермаркете

08.12.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

6 декабря канцлер Германии Ангела Меркель пришла за покупками в супермаркет сети Ullrich, где является постоянным покупателем.



В тележку глава правительства Германии складывала овощи, варенье, консервы. Она сама все паковала в тележку и самостоятельно возила ее.

В магазине Меркель находилась около 20 минут, пишет "Гордон".
 
 
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6 декабря канцлер Германии Ангела Меркель пришла за покупками в супермаркет сети Ullrich, где является постоянным покупателем.
 
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