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Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко

08.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Долгие переговоры в Сочи. В резиденции «Бочаров ручей» завершилась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она продолжалась почти шесть часов. Лидеры вели разговор о дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».

Президенты вели беседу вместе с правительственными делегациями, затем с глазу на глаз, и снова с министрами обеих стран. Попрощались лидеры уже поздно вечером. Путин вышел проводить гостя на крыльцо резиденции. Журналистам итоги встречи прокомментировал министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Сегодня был напряженный день. По многим вопросам поработали, достигли даже по вопросам нефти и газа сближение. С понедельника будет начата детальная проработка, чтобы все сформулировать и загрузить дорожные карты», – сказал Орешкин.



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Президенты России и Беларуси провели беседу вместе с правительственными делегациями, а затем с глазу на глаз.
 
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