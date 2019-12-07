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Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко
08.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Долгие переговоры в Сочи. В резиденции «Бочаров ручей» завершилась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она продолжалась почти шесть часов. Лидеры вели разговор о дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».
«Сегодня был напряженный день. По многим вопросам поработали, достигли даже по вопросам нефти и газа сближение. С понедельника будет начата детальная проработка, чтобы все сформулировать и загрузить дорожные карты», – сказал Орешкин.
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Президенты России и Беларуси провели беседу вместе с правительственными делегациями, а затем с глазу на глаз.
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