"Хочу увидеть Путина вживую". Что рассказал Зеленский Шустеру перед встречей "нормандской четверки"

Фокус собрал самые важные заявления главы Украины. собрал самые важные заявления главы Украины.





Передача началась с упоминания обложки американского журнала TIME, на которой появился Зеленский с заголовком "Мужчина между". Президент прокомментировал это интервью. "Быть человеком “между” миром и войной непросто, это правда. Но я не люблю быть "между". Не хочу, чтобы Украина была между. Мы делаем все для того, чтобы Украина не была блюдом, которое подают за стол большим боссам. Мы готовы потерпеть сейчас, чтобы потом было хорошо".

По словам Зеленского, он едет на встречу "четверки" с сильной позицией. "Мы согласовали текст "формулы Штайнмайера", которая будет имплементирована в закон об особом статусе. Был обмен - моряки и политзаключенные вернулись домой. Это сигнал к тому, что РФ готова разговаривать".





"Путина не боюсь"

С другой стороны, "важно не то, с чем я туда поеду, а с чем вернусь - сколько людей мы можем вернуть домой. Что значит "всех на всех", это сколько? Если будет прекращение огня - хотим понимать, кто за это несет ответственность, не только же ОБСЕ. Если мы говорим о тишине, тогда будем смотреть с Путиным глаза в глаза. Мы понимаем, что не все удастся, но встреча - это уже победа. Три года же не было переговоров".





"Я такой человек - sensitive (чувствительный, - ред.). Я говорил с Путиным по телефону, но хочу увидеть этого человека вживую. Хочу привезти из Нормандии понимание и ощушение, что все хотят закончить эту трагическую войну. Я это точно смогу понять за столом".





"Путина не боюсь, чего мне бояться? Я президент свободной страны, я нормальный порядочный человек. Я не продаю Украину, никогда и ни за что. Когда за твоей спиной правда и народ Украины и действительно желание прекратить войну, ты крепнешь с каждым днем".





"Детали не буду раскрывать"

Прокомментировал президент и заявление о "красных линиях", которое подписали лидеры трех фракций Рады. "Мне очень нравится, что предыдущий президент не согласен с тем, что он когда-то подписал. Они когда что-то подписывают, они должны понимать, что никто не хочет капитуляции. Детали с границей, которые подписал тот самый человек (Поршенко, - ред.), очень сложные, но в момент выборов на Донбассе Украина должна контролировать границу. Хотя договориться об этом будет очень сложно".

"У нас другой план о границе, в плане когда и каким образом она передается". В то же время, на вопрос, нужно ли в таком случае изменять Минские соглашения, президент не ответил: "Кто-то же может сорвать встречу, не готов рисковать. Политика любит молчание. Если я все расскажу, я буду безоружен на переговорах, потому некоторые детали не буду раскрывать".





"Ментально советские люди"

О ТКГ и Минске . "Украина не разговаривает с боевиками, но мы должны понимать, как проходят переговоры все эти пять лет. Они там есть, но напрямую президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать. По моему мнению, в трехсторонней группе должны быть представители Донбасса - пусть они сядут за стол и скажут, почему они переехали, что произошло".





Что будет, если не удастся договориться в Нормандском формате. "Говорят - стена. А разве сейчас нет стены? Она есть, но она живая. Самое страшное - это ментальная стена, там много ментально советских людей. Они просто хотят, чтобы все было как раньше. Поэтому мы и едем на встречу, будем давить".





О выборах в Украине и на Донбассе и об амнистии. "Да, хочу провести выборы местные одновременно на всей территории Украины. Это наша идея. Если выводятся войска и незаконные формирования, если у нас будут выборы, тогда будем говорить об амнистии тех, у кого на руках нет крови. Голосовать ли закон об особом статусе в Раде, поймем после встречи в Нормандии".