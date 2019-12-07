В Минске продолжаются акции против интеграции с Россией

Протесты в знак несогласия с политикой интеграции Беларуси с Россией продолжаются в воскресенье, 8 декабря.

В 12 часов в воскресенье в центре Минска собираются участники акции с бело-красно-белыми флагами. Работники милиции с рупорами предупреждают, что акция несанкионирована и пытаются вытеснить людей с площади перед Дворцом республики, передает корреспондент БДГ . Однако протестующие не расходятся, игнорируя милиционеров и людей в штатском.

В акции принимают участие 72-летняя оппозиционерка Нина Багинская, Вячеслав Сивчик, Максим Винярский, Павел Северинец, который 7 декабря призвал продолжать протесты.

Напомним, несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с Россией прошла в центре Минска 7 декабря.

Протестующие собрались в день, когда в Сочи проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Предполагается, что президенты будут решать важнейшие вопросы по интеграции и сотрудничества двух государств.

Участники акции (как и многие другие жители страны) хотят знать, какие именно документы будут подписывать руководители обеих стран и что именно подразумевается под словом «интеграция».

Переговоры между Путиным и Лукашенко 7 декабра длились 5,5 часов, они шли в закрытом формате: для прессы в самом начале было сделано небольшое заявление, после чего президенты, а также премьеры двух стран и члены правительства, продолжили переговоры за закрытыми дверями. Чем закончилась встреча, пока неизвестно . Президенты объявили, что еще раз встретятся 20 декабря.

После выступления Вячеслава Сивчика и Пала Северинца шествие двинулось в сторону Площади Победы.