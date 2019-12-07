Опять сняли номера на парковке у ряда автомобилей. Кто ответит за содеянное?

Источник материала: Виртуальный Брест

Это уже не первый случай, в Бресте явно кто-то проявляет нездоровый интерес к автомобильным номерам.





Призываем граждан к бдительности, и при подозрении на подобное деяние немедленно сообщать в 102.





Вот что сообщила читательница: - Сегодня ночью 07.12 на 08.12 по улице Махновича, возле домов 33 и 27, на парковке была массовая кража регистрационных номеров с автомобилей.



