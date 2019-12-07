ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опять сняли номера на парковке у ряда автомобилей. Кто ответит за содеянное?

08.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Это уже не первый случай, в Бресте явно кто-то проявляет нездоровый интерес к автомобильным номерам.

Опять сняли номера на парковке у ряда автомобилей. Кто ответит за содеянное?

Призываем граждан к бдительности, и при подозрении на подобное деяние немедленно сообщать в 102.

Опять сняли номера на парковке у ряда автомобилей. Кто ответит за содеянное?

Вот что сообщила читательница: - Сегодня ночью 07.12 на 08.12 по улице Махновича, возле домов 33 и 27, на парковке была массовая кража регистрационных номеров с автомобилей.

Опять сняли номера на парковке у ряда автомобилей. Кто ответит за содеянное?

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Это уже не первый случай, в Бресте явно кто-то проявляет нездоровый интерес к автомобильным номерам. Призываем граждан к бдительности, и при подозрении на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глухая девочка впервые услышала голос мамы, а теперь купается в лайках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика