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Опять сняли номера на парковке у ряда автомобилей. Кто ответит за содеянное?
08.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Это уже не первый случай, в Бресте явно кто-то проявляет нездоровый интерес к автомобильным номерам.
Призываем граждан к бдительности, и при подозрении на подобное деяние немедленно сообщать в 102.
Вот что сообщила читательница: - Сегодня ночью 07.12 на 08.12 по улице Махновича, возле домов 33 и 27, на парковке была массовая кража регистрационных номеров с автомобилей.
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Это уже не первый случай, в Бресте явно кто-то проявляет нездоровый интерес к автомобильным номерам. Призываем граждан к бдительности, и при подозрении на...
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