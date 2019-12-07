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General Motors и LG Chem займутся совместным выпуском литий-ионных батарей для электрокаров

08.12.2019 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский и корейский гиганты обнародовали планы по строительству нового завода в США, который займется массовым производством тяговых аккумуляторов для будущих моделей концерна General Motors.


Cadillac EV Crossover Concept

Стороны уже договорились о создании в следующем году совместного предприятия с равным долевым участием, которое инвестирует в возведение аккумуляторного завода в общей сложности 2,3 миллиарда долларов. Новое предприятие GM и LG Chem расположится в районе Лордстауна на северо-востоке Огайо. Ожидается, что оно даст работу более 1100 новым сотрудникам, а ежегодная производственная мощность составит более 30 ГВт·ч (с возможностью дальнейшего увеличения).

Точные сроки начала строительства нового завода в Лордстауне не называются, но известно, что предприятие займется поставками батарей для следующего поколения электромобилей разработки General Motors. Среди них, в частности, электрический пикап, который должен выйти на рынок осенью 2021 года, а также будущий «паркетник» Cadillac — в статусе концепта эту машину американцы показывали в начале текущего года.

Тем временем в Европе выпуск батарей для своих электромобилей собирается наладить Tesla — завод Gigafactory 4 будет построен в 2021 году в окрестностях Берлина.

 
 
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Американский и корейский гиганты обнародовали планы по строительству нового завода в США, которое займется массовым производством тяговых аккумуляторов для...
 
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