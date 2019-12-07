В Барановичах в декабре зацвела алыча. А в Бресте - рапс

Источник материала: Виртуальный Брест

Цветение связано с погодными условиями – осень выдалась теплой.





Ветки распустившейся алычи. Фото: intex-press

Ветки алычи с распускающимися бутонами корреспондентам Intex-press принес и показал барановичский агроном Петр Ломонос. Алыча зацвела у него на участке.

– Смотрю, а она практически вся в цвету. Листики, бутоны начали распускаться, а тут мороз, – говорит Петр Ломонос. – Из-за теплой погоды растение «перепутало» время года.

Из-за такой путаницы весной на алыче будет мало цветов, а значит, и урожай ягод будет небольшим.

Цветение различных культур в непривычное для них время наблюдается в этом году во многих областях Беларуси. Так, в Заславле видели цветущую айву и вербу, в Гродно в октябре цвели каштаны.

У нас в Барановичах в середине сентября зацвела форзиция. Также на улице Казакова в нашем городе в сентябре вновь распустились цветы на вишне.