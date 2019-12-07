Вход в одно из кафе Бреста украсила книжка «Щелкунчик и Мышиный король»

Источник материала: Виртуальный Брест

Кто-то вкладывается в рекламу, а кто-то предпочитает так выделиться на фоне конкурентов, чтобы СМИ и сами написали об этом. Для брестчан, несомненно, более предпочтителен вариант номер два, всем на пользу, согласитесь. Мы уже и раньше обращали внимание на кофейню Параграф, вот и в этом году пришлось.

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Неплохая заявка на конкурс по новогоднему оформлению Ленинского района Бреста на ул. Советской в Бресте.





Книга о Щелкунчике выше человеческого роста украсила вход в брестскую кофейню «Параграф». Люди останавливаются, фотографируются, кто-то даже с интересом читает.