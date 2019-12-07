Ёлки Бреста: живые, шарообразные, искусственные и, конечно, марсианские

Источник материала: Виртуальный Брест

Для вас и только для вас - небольшой обзорчик ёлок Бреста, которые уже устанавливаются на ключевых местах, где будут проходить празднования Нового года и Рождества.





Самая знаменитая - это "марсианская" на бульваре Космонавтов. Она всегда приковывает к себе внимание, как никакая другая. Напоминаем, что её корявость связана с тем, что она неземная (а какая же ещё должна быть на бульваре Космонавтов?). Этакая фишка города, которую пока никто не рискнул повторить. И неудивительно - даже у брестчан, привыкших к такому необычному виду зимней красавицы, возникали споры, как она должна выглядеть. В результате победила версия, что эта ёлка всё же должна быть искривлена. Именно такой она и будет в этом году.





Ещё красиво получилось на кольце Набережной, правда, чтобы увидеть эту красоту, нужно побывать здесь в тёмное время суток.





А вот на Набережной ёлка впервые. После 1000-летия, когда сюда пришло очень много людей, власти решили развивать эту идею. А что - места действительно много. Отдельно хотелось бы обратить внимание на сосенки, которые высадили вдоль дорожек - как бы их не затоптали. Смотрятся красиво, хоть бы прижились.