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Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2019 года

08.12.2019 17:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2019 года
Фото из открытых источников

Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2019 года Богаче всех живых. Кто зарабатывает миллионы на Майкле Джексоне?
Заработок Свифт на составил в уходящем году $185 млн. Певица также возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2019 году. Она одержала победу в шести номинациях на премии American Music Awards, побив рекорд Майкла Джексона.

На втором месте рейтинга - рэпер Канье Уэст со $150 млн.

На третьем - британский певец Эд Ширан, который заработал $110 млн.

 
 
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Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов уходящего года по версии Forbes.
 
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