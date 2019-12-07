На втором месте рейтинга - рэпер Канье Уэст со $150 млн.
На третьем - британский певец Эд Ширан, который заработал $110 млн.
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Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2019 года
08.12.2019 17:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
На втором месте рейтинга - рэпер Канье Уэст со $150 млн.
На третьем - британский певец Эд Ширан, который заработал $110 млн.
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Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов уходящего года по версии Forbes.
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