Источник материала: Новости Волковыска

Профессор из Технического университета Мюнхена Мартин Галле назвал самые вредные привычки, «убивающие» сосуды. Так же он поделился секретами, которые помогут укрепить кровеносную систему.

Высокое давление, курение, повышенный уровень холестерина и сахара наносят вред сосудам человека, заявил немецкий специалист Мартин Галле.

Эксперт призывает людей отказаться от курения . Никотин, содержащийся в сигаретах вызывает сжатие сосудов, что провоцируют снижение процента насыщения кислородом органов. В долгосрочной перспективе можно нанести организму непоправимый вред – отмирание клеток. Второй вредной для здоровья привычке считается злоупотребление сладким. Дело в том, что сахар вредит внутренней стенке сосудов. Повышенный уровень холестерина приводит к образованию бляшек внутри сосудов, в результате они становятся неэластичными и хрупкими. Необходимо следить за артериальным давлением . Высокое АД может спровоцировать разрыв сосудов.

Мартин Галле отметил, что риск сосудистых заболеваний увеличивает наличие нескольких факторов.

Профессор советует для поддержания здоровья сосудов следить за весом, регулярно совершать прогулки на свежем воздухе, употреблять богатую жирными кислотами пищу.

Ранее специалисты назвали продукты, которые помогут очистить кровеносные сосуды. В этот список вошли квашеная капуста, лосось и зелень.