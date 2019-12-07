Футбол: Брестский «Рух» в драматичной серии пенальти вырвал право сыграть в высшей лиге

В первом стыковом матче был обыгран могилевский "Дняпро" — 2:1, а в повторном в основное время зафиксирован счет 1:2. В дополнительное время голов не было и назначили серию пенальти. Она получилась очень драматичной — была хорошая игра вратарей, промахи футболистов. И все же "Рух" выиграл — 5:4, передает