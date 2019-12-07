В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днем 8 декабря на пересечении улиц Грунтовая и 1-го переулка Тельмана.





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

Cadillac ехал по улице Грунтовой со стороны ж/д вокзала в направлении конечной остановки на улице Тельмана.

По словам очевидцев, автомобилем управлял мужчина, а на переднем сиденье находилась его беременная супруга. Пристегнута ремнями безопасности она не была, так как по правилам ПДД на ее сроке этого можно и не делать.

В какой-то момент на перекресток с 1-го переулка Тельмана выехал Renault, за рулем находилась девушка.

Автомобили столкнулись, «Кадиллак» вылетел на обочину и врезался в забор.





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ





По словам водителя «Рено», она отвлекалась на навигатор и поэтому не уступила проезжую часть машине, едущей по главной дороге.





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

От удара беременная пассажирка «Кадиллака» разбила головой лобовое стекло. Она получила гематому.





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

По факту ДТП проводится проверка.





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ