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В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

08.12.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днем 8 декабря на пересечении улиц Грунтовая и 1-го переулка Тельмана.

В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

Cadillac ехал по улице Грунтовой со стороны ж/д вокзала в направлении конечной остановки на улице Тельмана.

По словам очевидцев, автомобилем управлял мужчина, а на переднем сиденье находилась его беременная супруга. Пристегнута ремнями безопасности она не была, так как по правилам ПДД на ее сроке этого можно и не делать.

В какой-то момент на перекресток с 1-го переулка Тельмана выехал Renault, за рулем находилась девушка.

Автомобили столкнулись, «Кадиллак» вылетел на обочину и врезался в забор.

В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

Место ДТП, фото: Александр КОРОБ


По словам водителя «Рено», она отвлекалась на навигатор и поэтому не уступила проезжую часть машине, едущей по главной дороге.

В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

От удара беременная пассажирка «Кадиллака» разбила головой лобовое стекло. Она получила гематому.

В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

По факту ДТП проводится проверка.

В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие

Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

 
 
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  ДТП произошло днем 8 декабря на пересечении улиц Грунтовая и 1-го переулка Тельмана. Место ДТП, фото: Александр КОРОБ Cadillac ехал по улице Грунтовой со стороны ж/д...
 
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