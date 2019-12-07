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В Барановичах столкнулись «Кадиллак» и «Рено», есть пострадавшие
08.12.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло днем 8 декабря на пересечении улиц Грунтовая и 1-го переулка Тельмана.
Место ДТП, фото: Александр КОРОБ
Cadillac ехал по улице Грунтовой со стороны ж/д вокзала в направлении конечной остановки на улице Тельмана.
По словам очевидцев, автомобилем управлял мужчина, а на переднем сиденье находилась его беременная супруга. Пристегнута ремнями безопасности она не была, так как по правилам
В какой-то момент на перекресток с 1-го переулка Тельмана выехал Renault, за рулем находилась девушка.
Автомобили столкнулись, «Кадиллак» вылетел на обочину и врезался в забор.
Место ДТП, фото: Александр КОРОБ
По словам водителя «Рено», она отвлекалась на навигатор и поэтому не уступила проезжую часть машине, едущей по главной дороге.
Место ДТП, фото: Александр КОРОБ
Место ДТП, фото: Александр КОРОБ
От удара беременная пассажирка «Кадиллака» разбила головой лобовое стекло. Она получила гематому.
Место ДТП, фото: Александр КОРОБ
Место ДТП, фото: Александр КОРОБ
По факту ДТП проводится проверка.
Место ДТП, фото: Александр КОРОБ
Место ДТП, фото: Александр КОРОБ
Место ДТП, фото: Александр КОРОБ
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ДТП произошло днем 8 декабря на пересечении улиц Грунтовая и 1-го переулка Тельмана. Место ДТП, фото: Александр КОРОБ Cadillac ехал по улице Грунтовой со стороны ж/д...
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