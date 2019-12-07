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Вахтанг Кикабидзе: «К политике очень так отношусь. Стараюсь с ними не сотрудничать нигде»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В свое время в немалой степени благодаря Владимиру Жбанову, который, к сожалению, уже ушел из жизни, особой приметой Минска стали скульптуры. «Девочка с зонтиком», «Незнакомка» и «Прикуривающий» в Михайловском сквере, «Семья» у ЦУМа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
На неделе в Минске торжественно открыли скульптуру, посвященную Мимино, любимому всеми киногерою. Она расположилась на только-только заложеной «Аллее звезд» недалеко от парка Дружбы народов. На открытие приехал сам Вахтанг Кикабидзе.
Аллея Дружбы – хорошее, доброе дело. Если люди любят, почему не поставить? Просто мне повезло
Ксения Худолей, корреспондент:
Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии:
Вначале, когда мне позвонили и сказали, что какой-то памятник открывают, честно говоря, я не понял, о чем речь. Но когда увидел билеты в Минск (мой директор сделал), я уже обрадовался. Думаю: «Вот, сейчас мы поедем в Минск – я люблю сюда приезжать – там открывается аллея Дружбы».
Вчера как раз предложили Мулявина там поставить. Понимаете, очень много есть людей, которые могут украшать эту аллею. Разных профессий, не обязательно артистов. Было очень много журналистов. Я даже сказал: «Мне так неудобно, что я стою перед вами, вас столько много».
Это хорошее, доброе дело. Если люди любят, почему не поставить? Просто мне повезло.
Всю группу «Песняры» очень любил я ту и эту, новую, тоже
Ксения Худолей:
Вахтанг Кикабидзе:
К политике очень так отношусь. Стараюсь с ними не сотрудничать нигде
Ксения Худолей:
Вахтанг Кикабидзе:
Ксения Худолей:
Вахтанг Кикабидзе:
Ксения Худолей:
Я написал сценарий очередной и буду, наверное, снимать. Будет называться картина «Диагноз – грузины»
Вахтанг Кикабидзе:
Я написал сценарий очередной и буду, наверное, снимать. Или если я не буду снимать, то кто-нибудь, кого я выберу. Это семь новелл – я очень люблю маленькое кино – в одном фильме. Будет называться картина «Диагноз – грузины» (грузины именно одной ногой здесь, а другой где-то в другом месте). Это будет смешно, но там такая философия – там и о войне, и о любви соседа к соседу, и о семье, и дружбе, и обо всем, понимаете? Я надеюсь, что в скором времени начнем это дело, уже этим заниматься.
Я думаю, что в каждой новелле где-то я буду
Ксения Худолей:
Вахтанг Кикабидзе:
Ксения Худолей:
Вахтанг Кикабидзе:
Ксения Худолей:
Вахтанг Кикабидзе:
Ксения Худолей:
Вахтанг Кикабидзе:
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Новости Беларуси. В свое время в немалой степени благодаря Владимиру Жбанову, который, к сожалению, уже ушел из жизни, особой приметой Минска стали скульптуры....
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