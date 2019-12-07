«Радыё Рацыя» . Такие встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля прошлого года, передает





Тема аккумуляторного завода около Бреста поднимается уже на международном уровне.





Об этом рассказал правозащитник Владимир Величкин. Недавно в Брюссель пригласили сразу трех лиц, которые защищают город от вредного производства:









- Были приглашены также и представители Бреста. Международное сообщество все-таки интересует экологическое состояние также и в Беларуси, в Бресте. Связано это с протестами против завода АКБ. Пригласили трех человек - Сергея Петрухина, Александра Кабанова, наиболее пострадавших в результате этих протестов, и пригласили меня.





Однако активисты Александр Кабанов и Сергей Петрухин не смогли воспользоваться приглашением, поскольку им ограничен выезд за пределы Беларуси.



