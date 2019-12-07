Уголовный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против РФ

РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного уголовного суда. Суд в Гааге опубликовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в частности по иску Украины против Российской Федерации. Об этом сообщаетсо ссылкой на отчет Международного уголовного суда.





Таким образом, в течение следующего года суд будет собирать дополнительную информацию относительно соответствующего иска, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.





Кроме того, суд продолжит рассматривать обвинения в новых преступлениях, которые были совершены в Украине.





Напомним, ранее представитель Украины Елена Зеркаль заявляла, что Россия будет отвечать в Гаагском суде по всем обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в оккупированном Крыму. Тогда же она отметила, что суд ООН не допустил попытку России уклониться от ответственности.









Кроме того, Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ.





Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.