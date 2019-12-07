﻿ «Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

08.12.2019 19:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Новый год – с новой квартирой! Для тех, кто хотел приобрести собственное современное жилье, предложение, с которым вышла на рынок компания Dana Holdings, стало сенсацией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Длительная – до 10 лет – рассрочка на покупку квартир в многофункциональном комплексе «Минск Мир» прямо от застройщика – это реальный способ решения квартирного вопроса для многих белорусских семей со стабильным доходом.

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Детали – в материале наших коллег.

«Минск Мир» и десятилетнюю рассрочку выбирают те, кто смотрят в будущее и считают деньги. Это самое выгодное предложение на рынке: без процентов и с первоначальным взносом всего от 30 %. Такое решение квартирного вопроса уже выбрали тысячи белорусов.

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Нам очень импонирует то, что рассрочка на 10 лет без переплат. Получается фиксированная сумма платежа в течение 10 лет. И 30 % стоимости можно насобирать и участвовать в строительстве.

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Напомним, как работает рассрочка. Покупатель, выбрав квартиру, оплачивает 30 % ее стоимости – как своими деньгами, так и с привлечением выгодного кредита от банка-партнера. Оставшуюся сумму нужно вносить равными выплатами в срок до 10 лет. Не нужно поручителей, справок. Политика компании – современное жилье может позволить себе любая семья со стабильным доходом. 

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Буквально на днях, 2 декабря, застройщик объявил о начале рождественской акции – стартовали продажи квартир в двух новых домах квартала «Северная Америка» – «Лос-Анджелес» и «Ванкувер». И сразу же всплеск покупательского интереса! Даже акцию «День и ночь продаж» застройщик из-за ажиотажного спроса на квартиры продлил. Вместо одних суток, как планировалось, она длилась три дня – с пятницы по понедельник.

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Хорошее месторасположение, близость к работе, в будущем – постройка школы, мы готовимся к школе.

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

«Минск Мир» известен уже далеко за пределами страны. Сюда приезжали руководители Сербии и Черногории, его посещали спортивные делегации во время II Европейских игр и высоко оценивали ведущие мировые архитекторы. Интерес к нему проявляли инвесторы из Дубая, Москвы, Вильнюса, Киева, многих других городов.

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

На выставке в Дубае проект получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы 2018 года. В домах красивой архитектуры необычные для нашей страны чисто европейские решения – такие, как дизайнерское лобби вместо привычного подъезда, скоростные лифты от самого известного производителя (компании OTIS), панорамное остекление, балконы и застекленные лоджии, свободные планировки.

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Буквально в каждом квартале будет построена или школа, или детский сад. Здесь же будет разбит большой современный парк с аттракционами, детскими и спортивными площадками, скульптурными арт-объектами и тихими аллеями. 

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Именно здесь буквально на днях начнется строительство Международного финансового центра Minsk World – сердца деловой жизни комплекса. Он призван стать точкой притяжения иностранных инвестиций в страну, а также прямо и косвенно способствовать созданию в Беларуси тысяч новых рабочих мест.

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Работы на этой площадке начались в 2015 году, и за это время сданы в эксплуатацию 9 высотных жилых зданий и самый большой в стране паркинг. Завершить строительство всего комплекса застройщик намерен в 2027 году. Первым о полной готовности уже в 2020 году отчитается квартал «Эмиратс Люкс». Сегодня к покупке предлагаются квартиры в семи кварталах комплекса – это больше 20 домов. Для того, чтобы уровень покупательского спроса к жилью в комплексе «Минск Мир» был более понятен, отметим, что примерно треть жилых зданий комплекса распроданы полностью – свободных квартир там больше нет. У каждого дома свои особенности, но уровень архитектурных решений неизменно высок, ведь вместе с белорусскими проектировщиками в Dana Holdings активно работают авторитетные специалисты из многих стран.

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Для белорусского покупателя сегодня важен уровень жизни, который будет задавать новостройка. Но в не меньшей степени его волнует и материальная сторона вопроса – финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, оказались очень привлекательными. Воспользоваться длительной рассрочкой легко. Для того, чтобы приобрести собственную квартиру, даже документы собирать не придется – только взять паспорт и выбрать дом по душе. И распределить выплаты за покупку на срок до 10 лет.

*На правах рекламы

«Очень импонирует, что рассрочка на 10 лет». Какие условия покупки квартир предлагает Dana Holdings

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Новый год – с новой квартирой! Для тех, кто хотел приобрести собственное современное жилье, предложение, с которым вышла на рынок компания Dana...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вахтанг Кикабидзе: «К политике очень так отношусь. Стараюсь с ними не сотрудничать нигде»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика