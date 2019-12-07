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Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

08.12.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неделя была действительно богата на судьбоносные кадровые решения и определяющие будущие политические события. К таковым смело можно отнести официальный визит Александра Лукашенко в Сербию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Стоит ли напоминать, насколько трепетное отношение у белорусов к сербам? Рискну предположить, что еще более трепетно сербы относятся к нам. Ведь в самое непростое время в судьбе этой страны Беларусь, безусловно, поддержала сербский народ. Александр Лукашенко посетил Белград в самый разгар натовских бомбардировок. Это было в апреле 1999-го. Прошло 20 лет, и в Сербии по-прежнему принимают белорусского лидера как самого дорогого гостя.

Но сотрудничество развивается не только в политическом русле. 10 лет назад было подписано межправсоглашение о зоне свободной торговли. За это время товарооборот вырос втрое. По итогам 2018 года страны практически вышли на 150 миллионов долларов. Правда, это далеко не рекордный показатель – есть над чем работать.

А вот в каком направлении двигаться, знает Юлия Бешанова. Ее репортаж из Белграда.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Юлия Бешанова, корреспондент:
Бранков мост – он же мост братства и единства – построен еще при короле Александре I. Пережил Вторую мировую войну, тогда был слегка разрушен пролет. Реконструкция вдохнула в этот объект вторую жизнь. В период натовских бомбардировок в 1999 году спасать символ города пришлось уже самим белградцам. Каждый вечер тысячи людей, взявшись за руки, здесь напряженно всматривались в ночное небо.

Мария Тишма – одна из тех, кто был готов защищать свою страну даже ценой собственной жизни.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Мария Тишма, жительница Белграда:
Выходили на мост каждый вечер с мишенью на груди, чтобы показать, что мы все – мишени. Мы должны были защитить этот мост.

Мы не потерпим ультиматумов. Мы не воинственный народ, мы хорошо относимся ко всем нациям. Но мы никогда не отдадим наше. Мы живем в своем доме, они пытались влезть в наш дом без нашего приглашения и разрешения.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

78 дней, порядка 38 тысяч боевых вылетов, 2300 авиаударов – так в сухих цифрах выглядит операция НАТО «Союзная сила». На деле же за два с половиной месяца варварского вторжения в Сербии погибли более 2000 человек.

В тот сложный момент белорусский лидер единственный прилетел в Белград, чтобы поддержать людей не словами, а делом. Безопасность Президента не гарантировали.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Об этом поступке в стране помнят даже спустя 20 лет. Сербский президент Вучич встречал Александра Лукашенко у трапа лично. И уж совсем не по-протокольному – по-дружески коллеги обнимались и делили хлеб-соль.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Лидеры вместе отправились к монументу «Освободителям Белграда». Теплую атмосферу подпортил дождь. Но ни церемонии, ни тем более белорусско-сербской дружбе он не помешал. Президенты вместе возложили венки на мемориальном кладбище.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Общая история, общее прошлое, но и сейчас объединяющего не меньше. У здания Палаты Сербии Лукашенко встречали по-особенному торжественно. Президенты появились на красной дорожке под звуки салюта и колокольный перезвон.

Сербия благодарна Беларуси за политическую поддержку на международной арене. А о том, что у отношений и большое будущее, во время переговоров коллеги-президенты сказали не раз.

Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы обладаем некоторыми ресурсами, технологиями, и мы готовы с сербами делиться»

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

И вновь серьезное нарушение протокола: президенты обменялись подарками сразу после разговора один на один. Александр Лукашенко подарил Вучичу уникальную икону Николая Чудотворца. Уже на утро растроганный сербский лидер в социальной сети опубликовал «говорящую» фотографию. Что называется, «благодарность не по протоколу».

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

Подтверждение сегодняшних тесных связей – солидный пакет соглашений: образование, сельское хозяйства, кооперация. Будущий прорыв, уверены партнеры, обеспечат инновации.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Александр Шумилин, председатель Белорусского государственного комитета по науке и технологиям:
10 совместных проектов, они заканчиваются в этом году. Мы объявили конкурс – уже отобраны следующие 10 проектов, которые мы начнем финансировать совместно с сербской стороной на 2020-2021 годы. Это вопросы в области биотехнологии, аграрного направления, физики, физики новых материалов. То есть это самые современные исследования, которые делаются.

Несмотря на давление Евросоюза и откровенные сербские симпатии к альянсу, официальный Белград серьезно настроен на работу с восточным регионом. Мы, в свою очередь, как надежные партнеры готовы стать проводником для сербского экспорта в странах Евразийского экономического союза.

Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Мы готовы работать с Сербией, развивать отношения по всем направлениям. А главное – стремимся разбирать существующие барьеры для торговли.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я Александру сказал: «Пожалуйста, у тебя там есть огромная площадка. Не такая малая Беларусь, но в центре Европы. Приезжайте, действуйте!»

Есть хорошие примеры. Я говорил о Каричах. Они приехали, когда у вас непростые были времена, и им было непросто. Приехали, попросили. Говорю: «Для сербов – пожалуйста». Они строят центр Минска фактически. И у нас, по-моему, 10 или 12 таких сербских компаний, которые работают на территории Беларуси. Мы так же готовы здесь работать. Мы видим свои недостатки. Мы пришли со своей неплохой техникой, но отстали с сервисом. Вот члены правительства сидят и это слышат. Мы это в ближайший год исправим. И вы будете покупать нашу продукцию, потому что это не просто с дружеской страны, а это качественная продукция и по ценам конкурентов в Сербии для нас нет. Ну а если вы будете к нам относиться еще с благодарностью, будете поддерживать нас, как мы вас, у нас все сложится – и без союзов сложится.

Александр Вучич – Александру Лукашенко: «Сербия всегда будет вашим искренним другом»

В октябре балканское государство подписало с ЕАЭС договор о зоне свободной торговли. Большинство население страны одобряет такие шаги, в то время как евроинтеграция теряет своих сторонников.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Драгана Трифкович, директор белградского Центра геостратегических исследований:
Сейчас наше экономическое сотрудничество основано на том, что большинство продуктов из Евросоюза у нас поставлено на сербском рынке.

С другой стороны, экономическая интеграция, то есть евроинтеграция с Сербией, идет на счет домашней производительности, потому что наши производители не могут конкурировать с европейскими.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

В ближайшие годы товарооборот между Беларусью и Сербией планируют увеличить практически втрое и добраться до отметки в 500 миллионов долларов. Будущее – за инвестициями.

Сербские инвестиции в Беларуси – это не только строительство: проекты в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, приборостроении. Новые решения искали на экономическом форуме.

Сейчас в Сербии успешно собирают спецтехнику на основе белорусских МАЗов и выпускают пассажирские автобусы, которые продаются по всей Европе. Закупают и тяжелую технику. Так, в 2018 году страна приобрела у нас 14 БелАЗов. Новые решения искали на экономическом форуме.

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Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы сегодня договорились и в декабре ждем службу по вопросам открытия наших предприятий. Мы заявили более 13 предприятий – по молочной продукции, также птицеводческие предприятия – с той целью, чтобы открыть их на рынок Сербии.

Также рассматриваются вопросы совместных предприятий: либо здесь, на территории Сербской Республики… Мы заинтересованы в инвестициях сербского капитала в нашу страну.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

В это время Александра Лукашенко уже ждали в Скупщине народовой. Так в Сербии называется парламент, и заседает он в одном из самых красивых зданий Белграда. Интерьерами занимался знаменитый архитектор Николай Краснов.

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В аэропорт Вучич поехал провожать коллегу лично. Белорусский президентский борт набрал высоту в сопровождении МИГа сербских ВВС. Такой воздушный эскорт бывает лишь в особых случаях. Свидетельство особых отношений.

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Сотрудничество с многолетней историей и перспективами. Итоги визита Александра Лукашенко в Белград

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Вучич, Александр Шумилин, Анатолий Хотько, Драгомир Карич, Драгана Трифкович, Юлия Бешанова, Мария Тишма
 
Теги: Минск
 
 
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