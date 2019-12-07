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Переговоры в Сочи. Что обсуждали Александр Лукашенко и Владимир Путин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно 20 лет назад был подписан Договор о создании Союзного государства. Подписи под документом поставили президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Борис Ельцин, тем самым положив начало интеграционным процессам на евразийской территории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После будет Таможенный союз, сейчас – Евразийский экономический. Но все же сначала было Союзное государство.
Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. По словам белорусского лидера, этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства.
«На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача – обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия», – подчеркнул Президент Беларуси.
Президент России отметил, что историческое решение о заключении союзного договора отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, и двум странам удалось существенно продвинуться по пути интеграции и сотрудничества. «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов, двустороннего взаимодействия на всех направлениях», – говорится в поздравлении Владимира Путина.
К дням рождения и особенно к юбилейным датам принято подводить итоги. Так получилось, что в нашем случае не столько итоги, сколько ревизию того, что было сделано в союзном строительстве за два десятка лет. Ну и как без задела на будущее – правительства двух стран больше полугода работали над дорожными картами в различных областях, чтобы в них интеграцию углубить.
Так встречают друзей. В день переговоров в Сочи улыбалась даже погода. Переговоры в канун юбилея о будничных вопросах интеграции провели не с видом на Красную площадь, а на вершины Кавказского хребта.
Александр Ивановский, политический аналитик:
Евгений Пустовой, корреспондент:
Петр Петровский, политолог:
Стены непонимания зачастую проломить сложно – слишком крепкие они вокруг Кремля. Да и различных сил там больше, чем куполов на соборе Василия Великого. От встречи в Сочи ждали чего угодно. Но не повернуться ли страны друг к другу спиной? Не повернулись.
Евгений Пустовой:
Президенты двух стран в очередной раз сели за стол переговоров, к которым небывалый информационный ажиотаж. Действительно, свет в зале для переговоров погас: прессы было столько, что кто-то из коллег задел выключатель. Обстановку разрядил белорусский лидер. Впрочем, белорусская сторона чаще всего вносит ясность в союзнические отношения. Ничего не просим и не диктуем – только конструктивные предложения.
Евгений Пустовой:
Как и планировалось, переговоры длились почти шесть часов. Что называется, не отводя глаз обсуждали и дорожные карты, и объемы нефтегазовых поставок. А это, как известно, предновогодняя традиция.
Максим Орешкин, министр экономического развития России:
Евгений Пустовой:
Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Россиийской Федерации:
В любом случае приемлемый выход правительства обязаны найти. Дедлайн – 20 декабря. В общем, решения еще впереди.
Петр Петровский:
Евгений Пустовой:
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Новости Беларуси. Ровно 20 лет назад был подписан Договор о создании Союзного государства. Подписи под документом поставили президенты Беларуси и России Александр...
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