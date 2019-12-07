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Владимир Семашко: по нефти нашли достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть в неполном объёме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Россиийской Федерации Владимир Семашко раскрыл подробности встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.
Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Россиийской Федерации:
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Владимир Семашко: по нефти нашли достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть в неполном объёме
Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Россиийской Федерации Владимир Семашко раскрыл подробности встреч Александра Лукашенко и...
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