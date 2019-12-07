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Суконко о Ростиславе Янковском: «До последнего дня – настоящий артист. Когда уже серьёзно был болен, на сцену выходил – преображался сразу»
Источник материала: СТВ
Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Так что в памяти остался у меня. Вообще, их семья – это люди особые. Я бы сказал, что это люди с большой буквы.
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Суконко о Ростиславе Янковском: «До последнего дня – настоящий артист. Когда уже серьёзно был болен, на сцену выходил – преображался сразу»
Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Ростислав Янковский – тоже Ваш пациент. 26 лет...
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