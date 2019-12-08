Школьники из Пинского района вернулись с наградами с международной олимпиады по математике

Источник материала: Полесская правда



Школьники из нашего района представили Беларусь на международной олимпиаде по математике и вернулись с наградами.

Олимпиада проходила в Острожском районе Ровенской области Украины. В ней участвовали ребята из Беларуси, Украины и Польши. Нашу страну в состязании достойно представили юные полешуки. Так, Александр Наривончик, учащийся 8 класса Новодворской базовой школы, завоевал Диплом I степени, а Вероника Олехнович, учащаяся 11 класса Валищенской средней школы, – Диплом II степени. Кроме участия в олимпиаде, для участников была предусмотрена интересная культурная программа.

Подготовила Людмила РЕБКОВЕЦ

Фото с сайта Отдела по образованию Пинского райисполкома